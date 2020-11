Barea, candidato a cubrir la salida de Campazzo, cerca de renovar con los Dallas Mavericks

El mercado de la NBA sigue dando sorpresas cada día e incluso a cada hora. Muchos equipos se están moviendo a un ritmo frenético para no perder a sus jugadores, los cuales ya se frotan las manos con la llegada de la agencia libre, que entrará en vigor en unas horas. Será su gran oportunidad para conseguir contratos mejorados o la llegada a nuevos equipos que satisfagan sus objetivos.

Sin embargo, no solo la NBA está presente de esa agencia libre, si no que muchos clubes europeos que esperan reforzarse en ella también están pendientes para ver qué pueden encontrar. Algunos jugadores tomarán la decisión de recalar en el baloncesto europeo una vez se les cierren las puertas de la mejor liga del mundo o si encuentran en el viejo continente un proyecto que les motive más que lo ofrecido en Estados Unidos.

Un equipo que podría estar con un ojo pendiente de lo que suceda al otro lado del Atlántico es el Real Madrid. Los blancos, que se han movido poco este verano, tendrán en los próximos días una muy mala noticia. Hay muchas opciones de que el equipo de Pablo Laso sufra la baja de su jugador franquicia, Facundo Campazzo, que tiene la intención, la esperanza y el deseo de irse a la NBA para probar suerte en la mejor liga del mundo.

Campazzo regresa a su campo para defender una acción ACB

Su rendimiento en Europa, donde se ha convertido en los últimos años en el mejor base del viejo continente, ha provocado que muchas franquicias americanas llamen a su puerta, algo que no ha gustado al Real Madrid, que pierde con el 'Facu' a su principal baluarte para pelear por todos los títulos.

Por ello, ante la más que probable baja del argentino, el Madrid no contempla con malos ojos la opción de mirar hacia la NBA para intentar encontrar en la agencia libre la oportunidad que no ha encontrado en Europa, donde prefirió no moverse hasta saber qué sucedería con Campazzo.

La opción JJ Barea

Uno de los nombres que ha sonado con más fuerza ha sido el de JJ Barea, jugador de los Dallas Mavericks hasta la temporada pasada. Y es que la franquicia texana se presenta como un punto clave en el devenir de los planes de futuro del conjunto madridista. El equipo de Doncic era uno de los conjuntos que más interés había mostrado por el 'Facu', especialmente si el propio Barea salía.

Campazzo volando hacia Dallas y Barea viniendo a Madrid era una posibilidad que se dibujaba en el horizonte teniendo en cuenta el rumor que unía el futuro de ambos jugadores, en un viaje de ida y vuelta ente los 'Mavs' y la capital de España. Sin embargo, esa unión estaría a punto de romperse.

José Juan Barea, ante Russell Westbrook REUTERS

Tal y como informa el medio de Puerto Rico El Nuevo Día, JJ Barea habría recibido una primera oferta de renovación por parte de los Dallas Mavericks, que finalmente se habrían decidido a continuar con su jugador y evitar que salga a la agencia libre para que cualquier otra franquicia lo tentara.

La información asegura que Mark Cuban, propietario de los 'Mavs', ya le habría enviado una oferta al puertorriqueño y el jugador estaría muy cerca de aceptarla y, de esta forma, eliminarse de las quinielas que lo situaban en el Real Madrid. Lo que podría signficar esto también es que la puerta de Campazzo en Dallas podría cerrarse también, cayéndose así uno de sus pretendientes. San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves podrían tomar el relevo y ganar posiciones en la carrera por el argentino.

