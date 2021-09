La portada del diario AS (18/09/2021)

"Incógnita Hazard", así titula la portada del diario AS en su edición de este sábado 18 de septiembre de 2021. Su titularidad o suplencia en Mestalla marcará cuál es su papel en la plantilla. Vinicius le ha quitado la banda izquierda. Los médicos aconsejan no arriesgar con él. El jugador reconoce en privado que aún no está al 100%.

