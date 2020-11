"Rey Mir", así titula la portada del diario AS en su edición de este lunes 16 de noviembre de 2020. El balear se corona campeón del mundo de MotoGP por primera vez tras ser séptimo en Cheste. "He luchado toda mi vida por esto y cassi no me lo creo. No sé si reir o llorar".

La portada del diario AS (16/11/2020)