La portada del diario AS (26/09/2020)

"Despacito con Hazard", así titula el diario AS su portada de este sábado 26 de septiembre. Eden Hazard no irá convocado para el duelo ante el Betis y acumula dos jornadas sin acudir con el Real Madrid. El club merengue no quiere arriesgar y no entrará en la dinámica hasta que no esté perfectamente a nivel físico.

Portada AS