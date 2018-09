"Haz hueco", así titula el diario Marca su portada de este lunes 24 de septiembre de 2018. El periódico recoge como Lula Modric es el favorito para ganar el premio The Best al mejor jugador frente a Salah y Cristiano, que no acudirá a la gala.

Así es el futuro nuevo estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid