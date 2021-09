El increíble cambio en el techo del Santiago Bernabéu: así avanzan las obras en el cielo

El regreso de los aficionados a la casa del madridismo, así como los resultados positivos que está consiguiendo el equipo, están siendo motivo de alegría en la actualidad merengue. Trascurre la obra en un momento raro con mucha concatenación de partidos en el Santiago Bernabéu, lo que hace que la obra se tenga que adaptar a los ritmos el primer equipo del Real Madrid. Lo que capta todos los focos en las obras sigue siendo el techo.

Aún así, el hecho de que haya varios encuentros está provocando algunas paralizaciones. Por ejemplo, durante esta semana se ejecutarán trabajos en las zonas no afectadas por la entrada y salida de espectadores y en las que no sean un estorbo para la disputa de partidos. Las obras del estadio no cesan su actividad a pesar de que ahora se acojan choques cada tres días. Lo más importante es que se está comenzando con el techado.

En la cubierta se van a seguir simultaneando, parando el miércoles, los trabajos de techado con chapa de acero inoxidable en las estructuras de cubierta de sendos fondos con la pintura y los repasos generales en las vigas atirantadas norte y sur. Además se están adecuando las pasarelas de unión de la cercha lateral este de rodadura con las extensiones norte y sur y la instalación de puntos de luz en las cerchas de la estructura de cubierta del lateral este.

Ha habido algunos inconvenientes con el regreso de los aficionados y también de los periodistas. Se está trabajando para los siguientes partidos en la reconstrucción del hospitality, área de trabajo y cobertura de prensa y en las afecciones en accesos con habilitación y cierre de puertas en función del avance de la obra. El objetivo sigue siendo dejar el Santiago Bernabéu modernizado para finales de 2022 y durante la temporada se seguirán con los trabajos tanto en el exterior como en el interior del estadio.

A partir del domingo

En cuanto pase el partido del sábado, los trabajos se volverán a centrar principalmente en el crecimiento del edificio este y en los trabajos derivados del terreno de juego mecanizado y del túnel logístico. En este último partido ya se vieron novedades con respecto a los asientos. La zona en cuestión es el antepalco, es decir, la grada que se encuentra justo por encima de los banquillos y el túnel de vestuarios del Santiago Bernabéu.

La semana pasada se procedió al desplazamiento de las dos megacerchas longitudinales antes de colocar las riostras que unirán y darán forma a la estructura que ambas conforman. Con las dos megacerchas colocadas en su sitio definitivo, se espera que en los próximos días se comience con el arriostramiento, aunque el proceso puede demorarse. Una vez se termine todo el proceso se dará por concluida la primera fase de la construcción de la novedosa cubierta que lucirá el Santiago Bernabéu. De hecho, el techado forma parte de la siguiente que puede comenzar para ir avanzando en las diferentes tareas del nuevo cielo.

