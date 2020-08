Todos quieren a Sergio Reguilón: el Real Madrid busca la mejor opción para su futuro

¿Qué pasará con Sergio Reguilón? Esta es una de las preguntas que se hacen los aficionados del Real Madrid, quienes el pasado curso ya vibraron con la explosión del canterano en el primer equipo y que han seguido también su crecimiento en el Sevilla a lo largo de la 2019/2020.

Hace unas semanas, el propio futbolista aseguraba que no sabía qué iba a pasar. "No sé qué va a pasar, de verdad. Solo sé que acaba mi contrato de cesión con el Sevilla, pero no sé aún qué me esperará el día de mañana. Eso ya se hablará cuando llegue el momento", decía entonces en Canal Sur TV.

El defensa todavía no ha acabado la presente temporada y es que aunque en la Champions League ha habido debacle con los equipos españoles -Real Madrid, Atlético y Barcelona han caído entre octavos y cuartos, los culés de forma estrepitosa por 2-8 ante el Bayern Múnich-, el Sevilla sigue vivo en la Europa League y se mide en semifinales al Manchester United.

Cuando acabe la campaña para el equipo hispalense llegará el momento de la toma de decisiones en lo que respecta al futuro de Reguilón. Sin embargo, ya son varios los clubes que han deslizado su intención de contar con el lateral zurdo en sus filas para la próxima temporada.

Sergio Reguilón celebra su gol con el Sevilla ante la Roma en la Europa League EFE

El propio Sevilla es uno de los clubes que haría hueco en su plantilla para 'Regui'. En la 2019/2020 ha conquistado al equipo y a su afición. Ha sido uno de los pilares en el esquema de Julen Lopetegui. Los números hablan por sí solos: 36 partidos, 2.875 minutos, tres goles y cuatro asistencias.

Fórmula de salida

Durante el presente, y atípico, curso que se ha desarrollado a lo largo del último año, el zaguero ha jugado como cedido en el Sánchez Pizjuán, pero todavía no está claro que sea esta fórmula la que se repita respecto a su futuro todavía lejos de Valdebebas durante la 2020/2021.

Sergio Reguilón celebra un gol con el Sevilla Reuters

Reguilón podría abandonar el Real Madrid no en forma de préstamo, sino de venta. Su precio rondará los 20-30 millones de euros. Pero eso sí, en el club blanco se asegurarían una opción de recompra o tanteo para el momento en el que Marcelo abandone la institución.

Opciones lejos de España

No solo en España cotiza al alza el nombre de Sergio Reguilón. A lo largo de Europa también, aunque no todos los clubes pueden hacer frente a una operación como esta. Con solo 23 años -cumple 24 el próximo mes de diciembre-, el lateral tiene tras de sí una lista de pretendientes entre los que se encuentran equipos como el Nápoles italiano o el Chelsea, Everton y Arsenal ingleses.

En las últimas semanas mucho se ha hablado en Inglaterra sobre el interés de estos tres clubes de la Premier League en el defensa español. Un interés que este mismo fin de semana confirmaba el director deportivo del Nápoles, Giuntoli, en la Cadena COPE.

Reguilón, con el Sevilla Instagram

"Queremos a Sergio Reguilón cedido, pero las exigencias del Real Madrid son altas y además está la competencia de la Premier League", dijo el directo de la escuadra italiana en El Partidazo. En cuanto acabe para el Sevilla el presente curso, llegará el momento en que la pelota se pose sobre el tejado del Real Madrid.

La conversación entre la entidad y el futbolista está pendiente. Es entonces cuando se pondrán sobre la mesa las opciones, las ofertas reales y qué es lo mejor para la proyección del jugador, ya que en el Real Madrid nadie olvida que cuando Marcelo se vaya, Reguilón será el que ocupe ese hueco vacante en la plantilla merengue.

