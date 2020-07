La Liga de Zidane, el hombre récord del Real Madrid: un título cada 19 partidos como entrenador

El Real Madrid está muy cerca de ganar su Liga 34. El equipo blanco posee una ventaja de cuatro puntos sobre el Barcelona y las calculadoras echan humo tanto en la capital como en la Ciudad Condal. El conjunto blaugrana espera el pinchazo del eterno rival, mientras que los de Zinedine Zidane quieren el título de la regularidad después de encadenar nueve victorias consecutivas desde que se reiniciase el campeonato.

El propio Zidane se lo dejó claro a sus pupilos ya en pretemporada: La Liga era el objetivo número uno para la temporada 2019/2020. Después de un año irregular y de irse al parón obligado por la crisis del coronavirus a dos puntos del Barça, los blancos han conseguido una racha inmaculada desde que el fútbol regresó en España y el técnico francés está muy cerca de conseguir su undécimo título como entrenador merengue.

Hasta la fecha, Zizou ha logrado sumar diez títulos como técnico madridista: una Liga, dos Supercopas de España, tres Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. Frente al Villarreal, este jueves 16 de julio en el Di Stéfano, puede caer la copa número once en el partido 209 de Zidane como entrenador del Real Madrid. O, lo que es lo mismo, un título cada 19 encuentros que ha dirigido.

Zidane le da órdenes a los jugadores del Real Madrid durante una pausa para la hidratación REUTERS

En estos 208 duelos ya disputados, el balance del galo en el banquillo es de 140 victorias, 42 empates y 26 derrotas. Su triunfo 141 llegaría con un nuevo título bajo el brazo. Estos más de 200 partidos se dividen así: 143 en La Liga, 40 en la Champions, 15 en la Copa del Rey, 4 en el Mundial de Clubes, 4 en la Supercopa de España y 2 en la de Europa.

Zidane llegó de la mano de Florentino Pérez en enero de 2016 al banquillo merengue después de un inicio de temporada complicado con Rafa Benítez a los mandos. El presidente confió en él pese a su poca experiencia y volvió a hacerlo en marzo de 2019 después de que el equipo no encontrase el camino ni con Julen Lopetegui ni con Santiago Hernán Solari.

Después de estas dos etapas como míster del Real Madrid, el francés se ha convertido en el tercer entrenador de la historia del club de Concha Espina que más encuentros ha dirigido, tan solo por detrás de Vicente del Bosque, que estuvo al frente en 246 duelos, y del inalcanzable Miguel Muñoz, con sus 605 partidos como técnico del conjunto blanco.

Milán y la primera copa

Pocos podían pensar aquel 4 de enero del año 2016 que tan solo medio año después ese mismo Real Madrid iba a ser campeón de Europa por undécima vez. Pese a haber acabado como primero de grupo, las sensaciones no eran todo lo buenas que deberían. Por eso Florentino Pérez decidió dar un giro a la situación y poner así la primera piedra para que Zinedine Zidane hiciese historia también historia como entrenador.

En octavos, los blancos no dieron opción a la Roma con victoria tanto en la ida como en la vuelta. Después llegó el Wolfsburgo y el gran susto. Derrota por 2-0 y un estratosférico Cristiano Ronaldo en el segundo partido con un hat-trick que dio la vuelta a la eliminatoria y el billete para semifinales. Allí esperaba el Manchester City, que no pudo con los merengues en ninguno de los dos duelos (0-0 y 1-0).

Zidane, con La Undécima del Real Madrid

Y así se presentó el Real Madrid en la final de Milán. Otra vez ante el Atlético, al cual ya había ganado dos años antes en Lisboa con Zizou como segundo de Ancelotti. San Siro se vistió de gala para ver un partido disputado, en el que Sergio Ramos hizo el primero y Yannick Carrasco puso el 1-1 en el 79'. Así se llegó a la prórroga y también a los penaltis.

Fue en la fatídica tanta desde el punto de los once metros donde el conjunto blanco ganó La Undécima. Lucas Vázquez, Marcelo, Bale, Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo no fallaron y consiguieron con sus aciertos que 'La Orejona' pusiese rumbo al Santiago Bernabéu. Llegaba así el primer título de Zidane sin que ni siquiera hubiese cumplido cinco meses en el cargo.

Historia de la Champions

Este fue solo el primer capítulo del idilio del francés con la Champions League también como entrenador. Y es que en la retina de todo aficionado al fútbol, y en especial de los madridistas, no se borra aquella mágica volea que dio paso a La Novena del Real Madrid ante el Bayer Leverkusen allá por el 2002. Catorce años más tarde conseguía La Undécima para el club blanco como entrenador... y esto era solo el principio.

Desde que se implantó el nuevo formato en la máxima competición continental, ningún equipo había conseguido revalidar el título. Las estadísticas estaban en contra, la historia reciente también. Pero ahí se plantó Zidane para desafiar a todo y todos, ya fuese con su famosa flor o no.

Zidane y Cristiano conversan en la final de la Champions de Cardiff REUTERS

Sus defensores argumentan su capacidad para hablar con los jugadores e inculcarles su mensaje. Sus detractores apuntan siempre a que ha ganado muchos partidos más por suerte que por fútbol o pizarra. Sea como fuere, el Real Madrid llegó un año más tarde a la final. Esta vez en Cardiff y contra la Juventus de Turín. Mismo rival que en 1998, pero un resultado muy diferente.

Si entonces fue Mijatovic el autor del único gol del encuentro, en el Millennium Stadium el marcador fue mucho más abultado. Cristiano, por partida doble, Casemiro y Asensio firmaron los tantos madridistas para el 1-4 definitivo y la consumación de La Duodécima, con la cual el Real Madrid rompía la tradición de no poder revalidar el título.

Tan cómodo estaba el conjunto merengue en el trono europeo, que otra vez, para romper con cualquier estadística, se presentaba en la final de la Champions League un año más tarde. Era el 2018, la sede Kiev y el rival el Liverpool de Jürgen Klopp. ¿Podría el Madrid ganar 'La Orejona' por tercer año consecutivo? Dos nombres: Karim Benzema y Gareth Bale.

Zidane y Sergio Ramos, en el autobús de la celebración por La Decimotercera

El francés apostó por Isco de inicio, pero cuando Mané empató el partido, decidió mover ficha y colocar en el terreno de juego a Bale. Con el extremo podría abrir el campo y aprovechar los espacios y su endiablada velocidad. La apuesta no le pudo salir mejor a un Zidane que demostró que sabe leer los partidos y que con este giro en su once acabó llevándose La Decimotercera a La Castellana.

La primera Liga

Aunque el Real Madrid es el rey de la Champions League, no solo de 'Orejonas' vive el fútbol ni tampoco el club. Uno de los títulos que más ilusión le ha hecho siempre, de manera particular, a Zizou es La Liga. El torneo de la regularidad. No pudo conquistarla en 2016, aunque de haberse disputado alguna jornada que otra más... quién sabe. Su racha fue brillante en el tramo final, pero los puntos perdidos al comienzo del curso hicieron imposible la machada.

Sin embargo, en 2017 se quitó la 'espinita'. Doblete de Liga y Champions. La Duodécima llegó después de la conquista de La Liga 33. Un año redondo. 29 victorias, 6 empates y 3 derrotas para lograr proclamarse campeones sobre la bocina, en la última jornada gracias a la victoria sobre el Málaga en La Rosaleda.

Manteo a Zidane tras ganar La Liga 33

Una Liga ganada a pulso. Remontadas épicas, como en las grandes noches del Santiago Bernabéu, ante el Deportivo de La Coruña y el Betis. Pero también conseguir otros empates decisivos luego de ir por debajo en el marcador ante el Barcelona en el Camp Nou o frente a Las Palmas en el coliseo madridista.

Para el recuerdo de los amantes de los números dos datos: fue la primera vez en la historia del club en que el equipo blanco marcó en todas y cada una de las jornadas ligueras. Además se superó la centena de goles a lo largo de todo el curso, por novena vez, con 106 dianas.

Entre Supercopas y Mundiales

Si diciendo que Zinedine Zidane gana un título por cada 19 partidos que dirige un partido del Real Madrid no se cae rendido ante el francés es porque algún 'pero' siempre le tienen que poner. El suyo puede ser que aún se le resiste la Copa del Rey y que deberá esperar a la 2020/2021 para poder completar su palmarés, ya que la final del presente curso la disputarán Athletic y Real Sociedad.

A las tres Champions y una Liga, a la que se puede sumar otra más si acaban conquistado el título doméstico esta campaña, también se suman cuatro Supercopas -dos de España y dos de Europa-, así como otros dos Mundiales de Clubes. Precisamente, la última Supercopa de España que ha ganado el Real Madrid fue con el galo a los mandos.

Florentino Pérez saluda a Zinedine Zidane antes de recoger la medalla de campeón EFE

El pasado mes de enero en Arabia Saudí, y con un formato renovado de la competición, Zizou se hizo con la décima copa de su palmarés como técnico. En una final a cuatro con Valencia, Atlético y Barcelona como rivales por alcanzar la gloria, el equipo merengue venció en semifinales a los ches y en la final, otra vez, al Atleti de Simeone.

El Real Madrid llegó con importantes bajas como las de Asensio, Benzema o Hazard, pero Zidane ideó una vuelta de tuerca para sorprender y vencer. Así nació el equipo de los cinco centrocampistas con Modric, Kroos, Casemiro, Fede Valverde e Isco. La Supercopa fue la décima copa, ahora toca que caiga la undécima y para ello quedan dos 'finales', aunque ya ante el Villarreal puede resolverse todo y que se consume la nueva gesta.

[Más información: La calculadora de La Liga: lo que se juega cada equipo en las dos últimas jornadas]