Chiellini y el calvario en Cardiff contra el Real Madrid: "Mandzukic se cayó en el descanso..."

La autobiografía de Giorgio Chiellini sigue dejando temas de qué hablar. El el libro Io, Giorgio (Yo, Giorgio), el defensor italiano deja recados a algunos excompañeros como Mario Balotelli o Felipe Melo y habla de los capítulos más destacados de su carrera deportiva. Uno de ellos es la última final de Champions League que jugó con la Juventus en 2017 contra el Real Madrid.

Chiellini dedica parte de su autobiografía a aquella final que se jugó en Cardiff y que se saldó con la victoria blanca por 1-4. En aquel partido, el equipo entonces dirigido por Massimiliano Allegri aguantó las embestidas del Madrid en la primera parte, pero se hundió en la segunda mitad. Esta es la explicación que da Chiellini a aquello:

"Se ha hablado mucho sobre Cardiff en la famosa final de la Champions League perdida contra el Real Madrid. Bueno, no pasó nada extraño. Solo estábamos cansados. ¿Por qué habríamos dejado de luchar después de llegar al empate? ¿Para qué? No estábamos perdiendo 3-0 e incluso así no habría tenido sentido", señala.

El Real Madrid celebra un gol en la final ante la Juventus en Cardiff Reuters

Sigue: "Estábamos extremadamente agotados después de la primera mitad, Mandzukic cayó al suelo. Pjanic apenas vivió. Estábamos sin aliento. Nos dijimos que íbamos a volver. Fue 1-1 pero luego terminó dramáticamente". Y añade: "Nada sensacional sucedió durante el descanso. Nadie peleó. Perdimos porque estábamos exhaustos. Las finales siempre llegan demasiado tarde para nosotros".

