Lunin: "No sé nada del Real Madrid para la próxima temporada"

Andriy Lunin cambió el Valladolid por el Oviedo durante el mercado de invierno. Después de llegar a España, el portero fue cedido al Leganés, pero apenas gozó de oportunidades en el conjunto pepinero, aunque él no sabe el porqué: "¿Por qué no jugué en Leganés? Eso hay que preguntárselo al míster, yo no lo sé, yo trabajaba para jugar".

El ucraniano, de 21 años, ha dicho esto durante una entrevista en Onda Cero, en la que no ha ocultado que fue muy complicado para él no jugar en sus dos primeras experiencias como cedido: "Para mí era duro no jugar, ni en Leganés ni en el Valladolid, yo quiero seguir creciendo".

Ahora es uno más en la plantilla del Oviedo, aunque su situación podría haber sido muy diferente si Keylor Navas hubiese dicho en el comienzo del mercado de fichajes del pasado verano que quería salir del Real Madrid al saber a la perfección ya en esos momentos que Thibaut Courtois era el titular para la temporada 2019/2020.

Regreso al Real Madrid

El que fuera elegido como Guante de Oro del Mundial sub20 que se celebró el pasado verano acaba su préstamo en el Oviedo en junio y entonces deberá volver a Madrid. Pero Lunin no sabe qué pasará el curso que viene: "No sé nada del Madrid para la próxima temporada; estamos en contacto con el club pero no sé nada".

Andriy Lunin en la Ciudad Real Madrid

En El Transistor, Lunin ha comentado algo que, como él mismo recuerda, ya dijo durante su presentación: "Desde pequeño, a los 12 años, ya era del Real Madrid". Fue en sus comienzos cuando probó en otra demarcación: "Empecé como delantero pero no me gustaba mucho correr".

De formar parte de la plantilla del Real Madrid la próxima temporada, Lunin compartirá vestuario con Courtois, al que ya conoce de su paso por el conjunto merengue. "Conozco a Courtois de cuando estuve en Madrid", ha comentado el joven guardameta ucraniano que apunta a ser el futuro del equipo blanco.

