Odegaard: "Sentí que no era el momento de volver al Madrid, pero mi objetivo es jugar allí"

Martin Odegaard ha regresado al fútbol español para convertirse en una de las revelaciones de La Liga en este inicio de temporada. En las filas de la Real Sociedad ha conseguido su mejor oportunidad para conseguir experiencia en el fútbol español antes de dar el salto al Real Madrid. Sobre todo ello ha hablado el centrocampista en TV 2.

El futbolista noruego ha ido encadenando cesiones en distintos equipos de la liga holandesa, Heerenveen y Vitesse, desde que pasó por el Castilla. Ahora le ha llegado la hora de regresar a España y su inicio en la Real Sociedad no ha podido ser mejor.

"Lo estoy pasando muy bien aquí y disfruto. Todo está bien, así que estoy muy feliz. Estoy cómodo y me siento como en casa. Lo hace todo más fácil. Sentí que era correcto desde el primer momento. La gente aquí es muy amable, los jugadores son amables y me han cuidado desde el primer día. El entrenador también, realmente me ayudó mucho. Él tiene muy claro lo que quiere, por lo que es muy fácil para mí entender cómo quiere que yo participe. Lo hace mucho más fácil", ha dicho sobre su etapa con los txuri-urdin.

Futuro en el Real Madrid

Casi al final del pasado curso, Odegaard ya tenía en mente que lo mejor para su progresión era una nueva cesión: "Ya al final de la temporada pasada sentí que no sería bueno para mí volver a Madrid. Para los jugadores jóvenes, y para mí en este momento, es muy importante tener tiempo de juego. En Madrid, creo que es muy difícil de conseguir. Hay muchos jugadores buenos allí y la competencia es muy grande. Era obvio que era mejor para mí pedir un nuevo préstamo, que creo que el club también aceptaba. Por eso decidimos tan pronto".

Odegaard, con la Real Sociedad EFE

Sin embargo, su meta continúa siendo la misma: llegar a formar parte del primer equipo del Real Madrid. "Mi objetivo aún es jugar para el Real Madrid. Es por eso que firmé con ellos, porque quiero jugar allí algún día. Para mí, este es el lugar para estar. Siento que he mejorado en los últimos dos años. Creo que soy un mejor jugador y soy más maduro, más mayor y un poco más fuerte. Me siento mejor ahora que cuando vine por primera vez a España. La edad también ayuda, por supuesto", ha finalizado Martin Odegaard.

