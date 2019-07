Señales a Mariano: no tiene sitio en el Madrid

Zinedine Zidane ha mandado un contundente mensaje a Mariano. Ni un solo minuto en los dos primeros partidos de la pretemporada. El Real Madrid cayó en el primer encuentro frente al Bayern Múnich y sufrió para ganar en la tanda de penaltis al Arsenal, después de ir perdiendo 0-2 contra los gunners.

Fichajes, canteranos, pesos pesados, segunda línea... todos han tenido más o menos minutos ante alemanes e ingleses, menos un Mariano Díaz que tiene una dura competencia por delante, pero que insiste en quedarse en el equipo merengue pese a la presencia de Karim Benzema y de Luka Jovic como su competencia.

El delantero hispano-dominicano lo tiene claro. Está en el Real Madrid y quiere continuar en el club de su vida pese a lo complicado que será para él disfrutar de minutos importantes durante la próxima temporada. Su deseo es seguir, quitarse la 'espinita' de la campaña pasada y lograr triunfar en la que es su casa.

Con contrato hasta junio de 2023, Mariano regresó al Santiago Bernabéu el pasado verano luego de una gran temporada en el Olympique de Lyon. Las lesiones y la falta de confianza, unido al gran momento que atravesó Benzema, relegaron al canterano al banquillo y la grada. Pero eso no hace que se replantee su situación.

Mariano Díaz intenta controlar el balón entre dos jugadores del Villarreal REUTERS

19 encuentros entre La Liga, la Copa del Rey y la Champions League, cuatro goles y 746 minutos fueron el balance del futbolista en la 2018/2019. Pero esto no significa que Mariano quiere salir, al contrario. Todo ello sabiendo que tiene varios pretendientes que estarían encantados de contar con él y garantizarle de ese tiempo de juego que se le complica en el Real Madrid.

Valencia y Arsenal le abrirían las puertas, aunque es en Italia donde hay más clubes dispuestos a tentarle con sus proyectos. Inter, Milan y Roma son los equipos más interesados, destacando sobre todo los dos últimos, que buscan en el mercado un '9' de garantías para cumplir con los objetivos el curso que viene.

Mensaje de Zidane

Sin embargo, su plan no es el mismo que el de Zidane. "No tengo plan. Hago equipos y ya está. Veremos el próximo partido", comentó el entrenador francés tras la victoria ante el Arsenal en la International Champions Cup. Lo cierto es que el galo ha visto ya en juego incluso a los canteranos. Contra los de Emery tuvieron minutos Fidalgo, Seoane y De la Fuente, pero no a Mariano.

Para el ataque ha preferido otras fórmulas con Karim Benzema como pieza innegociable. El '9' blanco es el teórico titular, siendo su gran alternativa un Jovic que fue el sacrificado por la expulsión de Nacho a las primeras de cambio frente a los gunners. Pero no solo ellos. Rodrygo, Vinicius Júnior e incluso Takefusa Kubo han gozado de cierto protagonismo. Ellos representan el futuro y les está probando para lo que está por venir.

Vinicius Junior lanzando un penalti ante el Arsenal REUTERS

La nota negativa la ha puesto Marco Asensio con su lesión de larga duración. Esta pude alterar los planes de mercado del Real Madrid, pero no por el que pasa por Mariano. La ventana de transferencias se cierra el próximo 2 de septiembre y hasta entonces todo es posible. Por el momento, el hispano-dominicano intentará agotar sus opciones de quedarse.

[Más información - Mariano insiste en quedarse: no quiere salir del Real Madrid]