Salah se motivó para la final con la foto de su choque con Sergio Ramos en Kiev

El Liverpool se proclamó campeón de Europa tras levantar su sexta Champions League el pasado sábado y al fin, Mo Salah consiguió su objetivo tan preciado. El egipcio no pudo ayudar a su equipo en la final de la competición europea la temporada pasada por una lesión de hombro después de chocar con Sergio Ramos.

El extremo no solo ha reconocido que ese incidente le sirvió para motivarse de cara a la final de esta campaña ante el Tottenham sino que vio una fotografía de este acción con el central del Real Madrid para llegar lanzado al gran enfrenamiento. "Acabé muy decepcionado. Sufrí esa lesión, salí a los 30 minutos y perdimos el partido así que miré la foto para motivarme y ganar la final en esta ocasión", aseguró.

Además, ha señalado que pensó que necesitaba recordarlo. "Honestamente, no la miré durante mucho tiempo. Fue algo que use para motivarme y sólo la mire una vez y pensé: 'Está bien, esto no volverá a pasar, salgamos y ganemos'".

Mohamed Salah, en la final de la Champions League entre el Tottenham y el Liverpool Reuters

Salah declaró a The Sun que cree en el destino y que pensó que en una nueva oportunidad de lograr este reto: "Por supuesto. Pensé que lograríamos algo especial. Absolutamente".

Asimismo, el extremo egipcio fue uno de los protagonistas del encuentro tras anotar el primer tanto del partido desde los once metros en el minuto 2. Posteriormente, casi al término del encuentro, Origi aumentaba la distancia en el marcador y sentenciaba el choque a favor del Liverpool.

Mo Salah ha anotado cinco tantos durante la Champions League y únicamente se ha perdido un partido aunque también ayudó a su equipo anímicamente. El futbolista no pudo estar disponible en la vuelta de las semifinales ante el Barcelona pero vistió una camiseta que hablaba por sí sola: "Nunca te rindas". Y así lo hicieron.

