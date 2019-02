A Zidane no le convence la opción del Chelsea ni la Premier League

El futuro de Zinedine Zidane está dando mucho que hablar en los últimos días. El técnico francés ha sido vinculado con varios equipos, pero el último que había sonado con fuerza era el Chelsea. El conjunto londinense está viviendo una temporada para olvidar, en la que Maurizio Sarri tiene que conseguir cambiar muchos las cosas para conseguir continuar en el equipo.

Ante esta situación, el cuadro blue había intentado convencer al galo para que se convirtiera en su nuevo entrenador. Incluso se había afirmado que había impuesto varias condiciones para que el galo aceptara el reto. Sin embargo, en los últimos tiempos la opción del fichaje se ha ido alejando.

Según afirma The Times, es el propio Zidane el que no está convencido de fichar por el Chelsea. El francés no ve a la entidad presidida por Roman Abramovich como lo suficientemente atractiva como para aceptar hacerse cargo del banquillo blue. Además, el extécnico del Real Madrid no contempla los equipos de la Premier League como un buen destino, a excepción del Manchester United.

Cristiano Ronaldo celebra un gol con la Juventus Agencia EFE

La Juventus en el horizonte

Zidane tiene en mente otro club como el preferido para continuar su carrera como entrenador. La Juventus es el destino que tiene en mente el galo para la próxima temporada. Es un club al que conoce a la perfección de su etapa como futbolista, por lo que sería una situación parecida a la que vivió en el Real Madrid. Además, volvería a reencontrarse con Cristiano Ronaldo, con el que consiguió tantos éxitos en el conjunto blanco.

Sin embargo, para conseguir este objetivo primero tendría que abandonar su peusto Allegri. El técnico italiano ha llevado una gran línea en la Serie A, donde ha sido el campeón en los últimos años. Sin embargo, sus malos resultados en la Champions League, donde no ha conseguido el título a pesar de llegar a dos finales, ponen en duda su continuidad en el campeón transalpino.

