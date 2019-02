Hazard, antes el Real Madrid que Zidane

Los próximos meses se antojan de lo más movidos en toda Europa. Movimientos en los banquillos y también intercambio de cromos de cara a la 2019/2020. Uno de los entrenadores más codiciados del panorama continental es Zinedine Zidane. El técnico francés consiguió en poco más de dos años y medio como míster del Real Madrid ganar tres Champions League, entre otros títulos, y hacer historia así en la máxima competición continental.

Manchester United, Juventus, PSG, Bayern Múnich. No hay grande del Viejo Continente con el que no haya sido relacionado Zidane en los últimos meses. El último en unirse a las quinielas ha sido el Chelsea. En Inglaterra ya avisan, incluso, de las presuntas exigencias que el entrenador galo habría puesto sobre la mesa al conjunto londinense para acertar su oferta. Entre ellas destacaría la de poder seguir contando con Eden Hazard.

Sarri no ha acabado de dar con la tecla y su futuro en Stamford Bridge pinta cada vez más negro. El Chelsea piensa en Zidane para reconducir su proyecto y poder así volver a asaltar tanto la Premier League como la Champions. Pero no solo eso, sino que también le ven como la pieza perfecta para poder convencer al Hazard de aceptar renovar con el club y poner fin así a los rumores que le colocan, cada vez con más insistencia, en el Real Madrid.

Zinedine Zidane Foto: Pedro Rodríguez/El Bernabéu

Sin embargo, los deseos del internacional belga parecen ir encaminados por otro lado. El '10' de los blues ha declarado recientemente que ya tiene decidido su futuro. "Ya me he decidido, ya sé lo que voy a hacer. Por ahora, lo único que pienso es jugar bien con el Chelsea, me queda un año y medio de contrato, lo sabe todo el mundo", confesó entonces el futbolista, quien como decía la canción comentó que "lo pienso, pero sin pensarlo".

¿Londres o Madrid?

La gran duda es si continuará en el Chelsea o si, por el contrario, cambiará de aires para comenzar una nueva aventura en el vigente campeón de Europa. Eden Hazard ha jugado al despiste, aunque desde Bélgica, hasta su círculo más cercano, ha asegurado que por la cabeza del jugador tan solo pasa la idea de poder aterrizar de una vez por todas en el Santiago Bernabéu.

Todo apunta a que la opción que más seduce al futbolista es la de coger el puente aéreo hasta la capital de España. Hazard es un enamorado de Zidane, algo que no es ningún secreto. Ha declarado que le gustaría jugar para él algún día. Pero entre entrenar bajo sus órdenes o poder enfundarse la elástica del Real Madrid, la balanza cae del lado del equipo blanco.

Hazard celebra un gol con el Chelsea ante el Tottenham Reuters

El pasado mes de enero, Eden Hazard ya dejó clara su preferencia: "El Madrid sin Zidane es diferente, pero sigue siendo el Real Madrid". Toda una declaración de intenciones del futbolista. El Chelsea lleva varios meses intentando que el jugador les dé el 'sí, quiero'. Sin embargo, el '10' continúa dando largas y es que un periodista belga, a quien colocan en el entorno cercano al propio futbolista ha asegurado que continuará rechazando las ofertas porque solo piensa en el conjunto merengue.

Hazard acaba contrato en el verano de 2020. Por lo tanto, al Chelsea solo le quedan dos salidas si este decide no firmar un nueve acuerdo con la entidad londinense. Por un lado, está la opción de agotar el contrato que está en vigor y que el futbolista abandone Stamford Bridge cuando el acuerdo venza. Por otro, los blues también pueden vender al futbolista este próximo mercado estival de 2019, aunque a un precio inferior al que lo hubiesen hecho en años anteriores.

[Más información: Hazard, sobre su fichaje por el Madrid: "¿Por qué no me iba a agradar?"]