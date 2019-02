Marotta niega el interés del Inter de Milán en Conte: "Son chismes"

El Inter de Milán no está obteniendo los resultados que esperaban esta temporada. El conjunto italiano se encuentran terceros en la clasificación, pero están a 20 puntos de la Juventus, el líder de la liga italiana. Además, cayeron eliminados en la Champions League, por lo que el futuro de Luciano Spalletti está en el aire.

Algunos rumores sitúan a Antonio Conte en la agenda del Inter de Milán. Tras no fichar por el Real Madrid, que decidió contar finalmente con Santi Solari, el italiano continúa libre para firmar con el equipo que quiera el próximo verano, y los neroazzurri están sonando con fuerza. De hecho, le preguntaron a Spalletti sobre esto, y cargó contra la prensa: "las cosas que se han escrito son ridículas. Usted está describiendo una forma de trabajar que no es la de Marotta. Sabe muy bien que estas cosas no interesan al Inter".

A pesar de esto, al propio Giusseppe Marotta le han preguntado en Sky Sport sobre la posibilidad de fichar a Conte, y también ha echado balones fuera. "Los rumores sobre Conte son chismes", afirma, y carga también contra la prensa asegurando que "el mundo de los medios de comunicación ha cambiado en comparación con hace unos años". Pro este motivo se mostró "totalmente de acuerdo con lo que dijo Spalletti".

Mauro Icardi, en un partido del Inter de Milán Reuters

El Inter de Milán trabaja en el futuro

Se quede o no Spalletti, y llegue o no Conte, el Inter de Milán ya trabaja para formar un equipo que obtenga mejores resultados que los de este curso. Varios son los nombres que han sonado como posibles fichajes. Este es el caso de Diego Godín o de Exequiel Palacios, también vinculado con el Real Madrid. Sin embargo, quizá el movimiento más importante para el club es la renovación de Mauro Icardi. El argentino es el jugador más importante de la plantilla y quieren asegurarse su continuidad. Sin embargo, el acuerdo entre ambas partes no llega y el culebrón se hace cada día más importante.

