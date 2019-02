Gaspart no quiere a Neymar en el Barça: "Que se quede en el PSG"

La situación de Neymar en el PSG cada vez es más confusa. Su traspaso en el verano de 2017 rompió el mercado futbolístico cuando los parisinos pagaron al Barcelona 222 millones de euros para dar pie al traspaso más caro de la historia. En la ciudad de la luz ven como hicieron una gran inversión por un jugador que en las dos temporadas, no va a jugar los partidos clave de la temporada debido a una lesión.

Esto hace que se especule mucho con una salida, porque a pesar de que no está disputando los encuentros importantes, nadie duda del talento y de lo buen jugador que es el brasileño por lo que podría volver a romper el mercado con un gran traspaso con el Real Madrid y los azulgranas como grandes favoritos para llevarse al jugador.

Ante esta cuestión, habló Joan Gaspart, y se refirió a la posible vuelta del '10'. El expresidente barcelonista acudió al estreno del nuevo espectáculo que tiene como protagonista a Leo Messi en el Circo del Sol y afirmó que el argentino "no necesita a Neymar" porque "con los que tiene, que son muy buenos, es suficiente".

Neymar, lesionado en el PSG - Estrasburgo Reuters

También le deseo una pronta recuperación al jugador brasileño, pero declaró que mejor que "se quede en el PSG", porque no debe olvidarse nadie de que "el Barça quiso que se quedase y él quiso irse". El expresidente fue claro y mandó un recado no solo al jugador del club parisino, también a todos los que han querido salir alguna vez del Camp Nou diciendo que "cuando alguien quiere irse, hay que aceptarlo", dejando claro que no deben volver.

La situación del jugador en la ciudad de la luz no es la mejor y se especula mucho con su salida. Después de dos años no ha conseguido ser lo determinante que se esperaba de él y además está viendo como Kylian Mbappé le está empezando a disputar ese rol de estrella por lo que su salida podría estar muy cerca.

