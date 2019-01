Militao, defensa total: un comodín para el Madrid

Éder Militao se ha convertido en mucho más que una realidad en el Viejo Continente. En las filas del Oporto ha explotado en la presente temporada. A sus 21 años, el defensa brasileño ha llamado la atención en algunos de los clubes más importantes de Europa, como el Manchester United, pero es en las oficinas del Santiago Bernabéu desde donde le siguen con especial atención.

El precio del central es de lo más asequible, en especial después de las enormes cantidades que se han venido pagando en los últimos años. El mercado estalló en el verano de 2017 con operaciones como las de Neymar, del Barcelona al Paris Saint-Germain, o la de Ousmane Dembélé, del Borussia Dortmund al Barça. Un juego en el que no ha entrado el Real Madrid por el momento, aunque ya se especula con un mercado de fichajes en el periodo estival de lo más entretenido en la casa blanca.

La cláusula de rescisión de Militao está fijada en 50 millones de euros. El brasileño tiene contrato con el Oporto hasta junio del año 2023, pero ese precio de salida fijado en su contrato le convierte en uno de los futbolistas más apetecibles del mercado. Aunque si por algo llama la atención el defensa no es por su precio, sino por su rendimiento.

A lo largo de la presente temporada, el zaguero brasileño ha venido haciendo las veces de central, su posición natural, pero la llegada de Pepe ha alterado los planes de Sérgio Conceiçao. Ahora en el equipo de Do Dragao es, precisamente el ex del Real Madrid el que ocupa un hueco como central en el once titular, mientras que Éder Militao ha sido desplazado al lateral derecho.

Éder Militao, con el Oporto Reuters

Ocupando un sitio en el carril diestro es donde ha jugado los últimos cuatro encuentros con el Oporto. Tres de estos los ha disputado al completo. Central y lateral, Militao puede ser considerado como un defensa - comodín, al más puro estilo Nacho Fernández. El canterano ha demostrado en las últimas campañas lo importante que resulta tener un zaguero que puede hacer las veces de central y de lateral. El internacional español ha demostrado no solo que puede ocupar un puesto en el centro de la defensa con plenas garantías, sino que también puede ayudar en cualquiera de los dos laterales, todo un auténtico seguro de vida.

El defensa favorito

El Real Madrid se plantea ceder a Jesús Vallejo la próxima temporada, después de volver a sufrir varias lesiones que tan solo le han permitido jugar dos partidos hasta el mes de enero. El maño tiene calidad e inteligencia en su juego, por lo que una cesión se considera una buena fórmula para que continúe progresando y tenga minutos de forma más regular, siempre y cuando las lesiones se lo permitan.

Vallejo, en el entrenamiento del Real Madrid. Foto: Twitter (@JesusVallejo)

Pese a sonar el nombre de otros centrales como los de Mario Hermoso o Koulibaly, es Militao quien ha ido ganando enteros con el paso de las semanas para pasar a engrosar las filas del plantel merengue a partir del próximo verano. Su precio, juventud, proyección y polivalencia le hacen ir sumando puntos de cara a un posible fichaje de cara a la 2019/2020.

