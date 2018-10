Mariano se apunta a la Champions League

El Real Madrid llegó a Moscú con bajas importantes, pero también con jugadores jóvenes con muchas ganas de hacerlo bien. Este martes, el conjunto blanco disputa su segundo partido de la fase de grupos de la Champions League contra el CSKA. En la primera jornada, los merengues habían conseguido sus tres primeros puntos en la nueva edición de la máxima competición continental a nivel de clubes frente a la Roma.

Fue ante la escuadra giallorossa cuando Mariano debutó esta temporada con la elástica blanca. El Santiago Bernabéu fue testigo del regreso a casa del delantero hispano-dominicano. La afición esperaba con muchas ganas ver al canterano en el terreno de juego, ya que su vuelta parece haber insuflado al madridismo de una nueva ilusión. En su redebut, el futbolista dejó muy buenas sensaciones, pero sobre todo un golazo con el que también abrió su cuenta goleadora.

Mariano Díaz ya había tenido minutos en el inicio de la campaña en la Ligue-1 en las filas del Olympique de Lyon. Los rumores sobre su inminente salida antes del cierre de la ventana de transferencias del periodo estival provocaron que sus minutos bajasen en el equipo galo y que el Real Madrid se pusiera alerta. El Sevilla estaba muy cerca de incorporarle a sus filas, pero el club blanco, con derecho de tanteo, se adelantó y se hizo así con sus servicios.

Mariano, en un entrenamiento del Real Madrid

Después de su llegada, el delantero no jugó ni ante el Leganés ni contra el Athletic, pero sí contra la Roma de Di Francesco. Ante el conjunto italiano solo estuvo 17 minutos sobre el terreno de juego, pero le valió para marcar gol. Hasta el momento ha sido el único tanto del artillero, pero el escenario de Luzhniki puede ser el mejor para aumentar su cuenta goleadora en la 2018/2019. Ya que frente al Espanyol y en el Sánchez Pizjuán no pudo batir a los porteros rivales.

Su primer test en la Champions

El partido contra la Roma no fue el primero de Mariano Díaz en la competición continental. Antes, en su primera etapa en el equipo merengue, en la 2016/2017, ya jugó un encuentro en este torneo. Fue ante el Legia de Varsovia. Esta primera toma de contacto durante aquella fase de grupos duró tan solo cinco minutos, pero sirvió para ser el particular bautizo del delantero en la Champions League.

Experiencia en la Europa League

En su primera, y única, temporada en el Olympique de Lyon, el ariete hispano-dominicano tuvo su primer contacto con la Europa League. En la segunda competición continental, el canterano del Real Madrid llegó a disputar hasta nueve encuentros, pero tan solo marcó dos goles en estos -ante el Apollon Limassol chipriota y contra, precisamente, el CSKA de Moscú en los octavos de final.

Mariano celebra un gol con el Olympique de Lyon. Foto: Twitter (@marianodiaz9)

Mariano ya sabe lo que es marcar al equipo ruso y en su casa, aunque el encuentro se disputó en el VEB Arena y no en Luzhniki como contra el Real Madrid por motivos de aforo. Sin embargo, el 0-1 cosechado a domicilio no fue suficiente para que el Lyon alcanzase las semifinales. En el Groupama Stadium, los moscovitas dieron la vuelta a la eliminatoria. El tanto del canterano merengue puso ese 2-3 definitivo en el marcador, que no fue, finalmente, suficiente para sellarla remontada.

Luzhniki, una nueva oportunidad

El delantero es una de las grandes dudas del once de Lopetegui, aunque lo más probable es que en punta estén Benzema y Asensio. Sin embargo, parece seguro que Mariano gozará de minutos a lo largo del duelo contra el CSKA de Moscú, ya que el Real Madrid cuenta con importantes bajas como las de Bale o Isco en ataque, y el hispano-dominicano parece el revulsivo perfecto ya sea si el partido se pone cuesta arriba o para sellar una victoria que encamine el camino de los blancos a los octavos.