Los fichajes del Real Madrid aprueban con nota

El Real Madrid no fue uno de los equipos más activos en el último mercado de fichajes veraniegos. Sin embargo, en Chamartín sabían qué necesitaba el equipo y se lanzaron a por ello. Tres posiciones fueron reforzadas, la portería, el lateral derecho y la delantera, completando una plantilla que aspira a conquistar todas las competiciones que tiene por delante.

Sin embargo, hasta hace poco más de una semana, a Julen Lopetegui le achacaban que no había hecho jugar a sus refuerzos. Pero, con el debut de Odriozola ante el Espanyol, los tres fichajes ya han disfrutado de sus primeros minutos en el equipo, y todos han dejado buenas impresiones sobre el terreno de juego.

Odriozola, un puñal en el lateral

El ex de la Real Sociedad le ha costado entrar en el equipo tras una pretemporada en la que dejó buenas sensaciones. La lesión que le impidió estar en el equipo desde antes de la Supercopa de Europa ha hecho que los aficionados no pudieran disfrutar de Odriozola hasta el pasado fin de semana, pero no ha defraudado.

Odriozola, en su debut con el Real Madrid en partido oficial EFE

Pese a la inactividad durante todas semanas, el rendimiento del vasco fue muy bueno, en su primera titularidad, obligada por las molestias de Carvajal. Ante el Espanyol fue un puñal por la banda derecha desde el primer minuto, y no tuvo grandes problemas en defensa. Es una buena primera toma de contacto de un jugador que apunta muy buenas maneras para esta temporada, y mejores de cara al futuro, y que volverá a ser titular ante el Sevilla.

Mariano deslumbra en su estreno

El caso de Mariano ha sido el más llamativo. El delantero volvió al Madrid tras su año en el Olympique de Lyon para ser el nueve puro que le faltaba al equipo. Sin embargo, hasta el partido con la Roma no debutó. Todavía no ha jugado un partido completo, ni siquiera ha sido titular, pero no le ha hecho falta para convencer a la grada del Santiago Bernabéu.

Mariano Díaz celebra su gol ante la Roma REUTERS

El golazo que marcó a los de Di Francesco ha demostrado que viene con hambre y ganas de triunfar en su vuelta. Ante el Espanyol pasó más desapercibido, pero Lopetegui le seguirá dando minutos para que siga en la buena línea que demostró en su redebut con el Real Madrid.

Courtois pelea por la titularidad

La situación de la portería en el Real Madrid está dando mucho que hablar. Courtois llegó este verano como fichaje estrella y muchos daban por hecho que sería el titular. Sin embargo, Lopetegui ha preferido evaluar la situación de cada partido y alternar al ex del Chelsea con Keylor Navas.

Courtois, durante un calentamiento en el Santiago Bernabéu JUAN MEDINA Thomson Reuters

Ha jugado tres partidos hasta la fecha, y es el que más desapercibido ha pasado de los tres fichajes, pero por falta de trabajo y no por un bajo nivel. Ha recibido dos goles -uno de ellos de penalti-, pero ha demostrado seriedad y sobriedad bajo los palos. Es el futuro de la portería del Real Madrid y Lopetegui le seguirá alineando cuando le vea preparado para que poco a poco demuestre el nivel que le llevó a ser el mejor portro del Mundial de Rusia y recientemente proclamado en la gala de los premios The Best mejor portero de la temporada pasada.