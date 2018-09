Valverde no asume que Modric es The Best: "Messi es el mejor y no estaba"

El Barcelona disputa este miércoles la sexta jornada de La Liga ante el Leganés, ello después de dejar escapar los primeros puntos de la temporada frente al Girona -ante el que empató a 2-. Ernesto Valverde ha comparecido ante los medios de comunicación antes de visitar Butarque, aunque uno de los temas estrella de la rueda de prensa ha sido el The Best ha ganado por Modric este lunes en Londres.

El técnico extremeño ha señalado que "cada uno tiene su opinión", pero que pese a que "no es momento de comparar", en Can Barça, para todos, "el mejor es Leo". Sin embargo, Valverde ha reconocido que "Modric es un gran jugador". También ha hablado de la polémica surgida por las ausencias de Cristiano Ronaldo y Messi en la gala: "Cuando haces una fiesta puedes invitar y uno tiene la libertad de ir o no ir, no me corresponde a mí hablar sobre las ausencias de Messi y de Cristiano".

El entrenador del Barça ha querido desligarse de este tipo de premios individuales. "Ahora hay más premios que antes, más prensa que antes y más galas que antes. Las galas son autopromoción del que la organiza, la prensa garantiza ruido excesivo y todo es un bussines", ha asegurado, para después afirmar que de haber votado, lo hubiese hecho por tres de su equipo.

Baja de Isco

El mediapunta malagueño causará baja durante las tres próximas semanas. Isco ha sido operado de urgencia por una apendicitis aguda y está previsto que llegue para El Clásico, aunque lo hará muy justo. Valverde ha deseado que el '22' blanco "se recupere pronto y que juegue lo antes posible", aunque ha apuntado que para el duelo entre el Barça y el Real Madrid aún "queda mucho".

Expulsión de Lenglet y el VAR

El empate de los culés contra el Girona quedó marcado por la expulsión de Lenglet, la cual ven injusta desde el Camp Nou. "Con el VAR no desaparecerá la polémica, ya hemos hablado largo y tendido sobre el tema y el club ha recurrido. No hay que extenderse más, es un lance del partido", ha comentado Ernesto Valverde.

Gil Manzano expulsa a Lenglet contra el Girona EFE

El entrenador blaugrana ha continuado quejándose de varios aspectos del videoarbitraje: "Quería ver si el VAR iba a parar mucho el juego, en algunos partidos no se ha notado y en otros sí. Luego me hago preguntas como por qué tiene más incidencia una expulsión que una falta que puede provocar un gol".

Las expulsiones pueden afectar a los futbolistas y sobre ello ha comentado que dependiendo el jugador puede afectar o no, pero que aún así "más o menos tienes previstas las cosas. Umtiti no hubiera jugado el otro día".

Messi y Gil Manzano

La otra gran polémica del Barcelona - Girona fue la negativa de Leo Messi a saludar a Gil Manzano. Una acción que Ernesto Valvede ve como "una anécdota sin más". Además, ha tirado de ironía para comentar que "no expulsarán a uno por no dar la mano...".