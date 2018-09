Simeone, sobre la exigencia del Atleti: "No somos el Real Madrid o el Barça"

El comienzo de temporada del Atleti no ha sido tan buena como se esperaba en el seno del club rojiblanco. El equipo marcha quinto en Liga y solo ha conseguido sumar dos victorias en las cinco primeras jornadas. Barcelona y Real Madrid se alejan en lo más alto de la tabla y sobre ello le han preguntado este lunes a Simeone en rueda de prensa.

El técnico argentino ha analizado previamente el choque de este martes que enfrentará al Atlético contra el Huesca. Los rojiblancos están necesitados de los tres puntos, pero Simeone no quiere que le comparen con nadie: "Me gusta que nos exijan como a nosotros mismos. No somos el Real Madrid, Barça, Getafe o Valencia. Tenemos nuestras responsabilidades y objetivos y tenemos claro cuáles son", dijo sobre las exigencias del Atleti.

También habló de otros asuntos, como el VAR. El videoarbitraje está de actualidad tras casos recientes muy destacados como la expulsión de Lenglet este domingo contra el Girona: "En Italia se usó el año pasado. Hubo polémicas en consecuencia del inicio del proceso. En el Mundial fue bastante bien salvo aquel penal de la final que puede ser discutible. Pero es verdad que ahora los jugadores corren riesgo de ser expulsados en acciones de contacto sin balón y tienen que estar más atentos. Creo que ha mejorado en cuanto la búsqueda de justicia pero aún con cosas que mejorar", concluyó.

La Liga Santander - Getafe v Atletico Madrid JUAN MEDINA Thomson Reuters

El Huesca, último rival antes del derbi

El partido del Huesca será el último partido que el Atleti afrontará antes de visitar el Santiago Bernabéu el 29 de septiembre para la disputa del primer derbi de la temporada. El Real Madrid, por su parte, jugará este miércoles contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Un partido complicado que exigirá mucho al conjunto blanco a solo tres días de verse las caras contra sus vecinos del Wanda Metropolitano.