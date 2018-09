Javier Aguirre: "Ojalá Salah gane el 'The Best'"

THE BEST

El día 24 de septiembre, la FIFA hará entrega del premio 'The Best' al mejor futbolista de la temporada pasada. Los tres nominados al galardón son Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah. A pesar de que los favoritos son el portugués y, sobre todo, el croata, hay gente que piensa que el egipcio debería alzar el trofeo.

De esta opinión es Javier Aguirre. El actual seleccionador egipcio ha salido en defensa de su jugador en una entrevista a EFE. El mexicano ha asegurado que "está igualado entre los tres" porque "ninguno está por encima del otro". Sin embargo, como cabía esperar, afirma que "solo puede ser uno el ganador, ojalá sea Salah".

Además, ha comentado también el bajón goleador que ha tenido Salah en este inicio de temporada, algo que no le preocupa. "No es fácil, esto apenas empieza", empieza Aguirre. "Los goleadores van por rachas, de repente puede meter tres goles", señala. "Los goleadores como Salah, como Ronaldo o como Messi pueden estar tres o cuatro partidos sin hacer gol y luego se sueltan. Metió muchos el año pasado, no es fácil repetir", apunta, lo que demuestra que no está preocupado.

Salah, en la gala de la UEFA REUTERS

Modric, el gran favorito

Pese a la opinión de Javier Aguirre, el gran favorito para conseguir el premio es Luka Modric. El croata fue campeón de la Champions League con el Real Madrid y llegó a la final del Mundial de Rusia con Croacia, donde fue elegido mejor jugador del torneo. Estos éxitos hacen que el centrocampista sea, para muchos, el justo ganador del galardón.

Modric ya fue elegido como Mejor Jugador de Europa por la UEFA y, salvo sorpresa mayúscula, estará entre los candidatos al Balón de Oro que entregará France Football en unos meses. El gran competidor en todos estos premios es Cristiano Ronaldo, que también cuajó una gran temporada con el Real Madrid el curso pasado, pero que su presencia en el Mundial pasó más desapercibida, por lo que su favoritismo ha disminuido respecto a años anteriores.