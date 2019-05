La lotería de los penaltis deja al Juvenil A del Real Madrid fuera de la Copa de Campeones

La Copa de Campeones se juega en Vigo y el partido entre el Real Madrid y el Sevilla se decidió en la lotería de los penaltis. El principio del encuentro hacía presagiar que sería un encuentro loco y con muchos goles, pero se llegaría al final del tiempo reglamentario con el empate a 1 luciendo en el marcador. En la tanda de penaltis, el Sevilla no falló y se enfrentará al Villarreal el miércoles.

El choque comenzó con las pulsaciones altas. Algo quedó latente en un choque de trenes entre Marvin y Alfonso. Cuando el extremo del Juvenil A se iba a presentar solo ante el portero, pero este en una mala salida entró muy duro al canterano madridista. Cuando muchos esperaban incluso la roja, el colegiado del encuentro mostró la amarilla y así el partido continuó siendo un once contra once.

Los de Dani Poyatos jugaban sin su gran referente arriba. Pedro Ruiz era baja para el partido por sanción y eran entonces Marvin, Rodrigo y compañía los encargados de llevar el peligro al área rival. Precisamente era el delantero brasileño el que tuvo el gol en sus botas. Regate en una baldosa, pero su tiro fue mandado a córner. Sería en este saque de esquina de donde sacaría polvo el conjunto merengue. El balón acabaría dentro de la portería después del último y sutil toque de Marvin en el minuto 16.

Marvin obtuvo así un premio muy merecido. A lo largo de toda la temporada se había caracterizado por un rol como asistente, siendo el jugador que más pases de gol ha dado a sus compañeros a lo largo de la 2018/2019, pero no había destacado como goleador, ya que hasta ahora tan solo había materializado una diana en toda la temporada.

Sin embargo, seis minutos después llegaba la respuesta de los juveniles del Sevilla. En el 21' de partido, Antonio Casas ponía el empate en el luminoso. Pase de Valentino al corazón del área. La zaga madridista fallaba en el despeje y entonces el atacante, ex del Real Madrid, remataba a placer. Un disparo ante el que nada pudo hacer Altube.

El partido continuaba con ocasiones de uno y otro bando, aunque era el Juvenil A el que llevaba más peligro a la portería rival. Lo intentaba Baeza, en una de las mejores ocasiones para los blancos durante los primeros 45 minutos. Ya en la segunda mitad los palos y Alfonso detuvieron cada acometida madridista. Hasta el final del tiempo reglamentario hubo asedio merengue, que incluso la tuvo en las botas de Rodrigo, pero una vez más Alfonso dijo 'hoy no'. Los mejores momentos llegaron de la mano del mejor Gelabert, pero ni eso fue suficiente para evitar la lotería de los penaltis.

Los penaltis deciden

Baeza era el primero en lanzar desde los once metros y no fallaba tirando a la derecha de Alfonso. El Sevilla no fallaba y era el turno de Antonio Blanco. Este no tiró mal su penalti, pero el portero sevillista acertaba el lanzamiento y paraba. A punto estuvo de seguir el guion Altube, pero no llegó por poco y los hispalenses se colocaban 1-2.

Rodrigo era entonces el encargado de poner el empate. Con la derecha no fallaba, aunque estuvo a punto de pararlo el guardameta rival. Y era entonces cuando Casas, el goleador del partido, estrelló el esférico en el palo, aunque la estirada de Altube ya apuntaba a pararlo. Mizzian era el encargado de poner por delante al Madrid con un disparo a romper y engañando a Alfonso. Pero el conjunto andaluz volvía a empatar la tanda al engañar a Altube en el cuarto lanzamiento.

Gelabert era el último en tirar. El quinto y posible definitivo penalti. Y falló el palentino. Alfonso volvió a acertar el lanzamiento y se erigió como el mejor del partido, algo que ya había demostrado a lo largo de los noventa minutos. El Sevilla no fallaba en el último lanzamiento, con una picadita que dejó desprevenido al guardameta del Juvenil A del Real Madrid

Juvenil A 1(3)-(4)1 Sevilla

Juvenil A: Altube; Alex, Miguel Gutiérrez, Pulido, Mario Gila, Antonio Blanco, Marvin, Moha, Rodrigo, Baeza y Francis.

Sevilla: Alfonso; Valentino, Juan María, Pavón, Quique, Francisco, Juan Andrés, Casas, Luismi, Iván Romero y Jaime.

Goles: 1-0, 16' Marvin; 1-1, 21' Casas.

Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Campeones de División de Honor Juvenil disputado en las Instalaciones de A Madroa (Vigo, España).