Jugadores de fútbol que le dan al gaming

Estos streamings mueven una cantidad relevante de espectadores y viewers, lo que convierte al gaming en uno de los pasatiempos más recurridos entre futbolistas que desean evadirse en sus ratos libres.

El aliciente de la ola gamer se remonta a la llegada del confinamiento. Mientras la pandemia azotaba nuestro país, jugadores y amantes del fútbol se vieron obligados a despedirse del deporte de manera temporal. El hecho de no poder salir de casa y no poder disfrutar del fútbol personal y profesionalmente, llevaron a los rostros más conocidos del deporte a apostar por los videojuegos como método de entrenamiento y nexo de unión con sus aficionados. Torneos de videojuegos como FIFA o Fortnite con celebridades del mundo del fútbol fueron algunas de las soluciones más cautivadoras para la afición y los deportistas. Desde aquel momento, un sinfín de contenido abrigaba las redes sociales y canales de reconocidas figuras del fútbol alrededor del mundo.

Profesionales dentro y fuera del campo

Además de ser uno de los futbolistas más laureados de la esfera del deporte, Neymar muestra su talento como gamer cada vez que tiene ocasión. El jugador del PSG no ha dudado en admitir que ama el mundo de los videojuegos y no es raro verlo online jugando al Counter Strike. Otra celebridad que disfruta del gaming es Paul Pogba, un fiel amante del Call of Duty al que podemos ver jugando de vez en cuando.

A pesar de no haber vuelto a la normalidad deportiva recientemente, muchas estrellas del fútbol continúan vinculadas al mundo de los videojuegos colaborando con streamers para pasar un buen rato con amigos y aficionados. Muestra de ello tenemos figuras como Gerard Piqué, uno de los invitados más laureados en canales dedicados al gaming. Al igual que el central del Fútbol Club Barcelona, son muchos futbolistas los que no han dudado en dar su apoyo y relacionarse con celebridades del mundo del streaming.

Reconocidas figuras como Casemiro, Özil o Griezmann han llevado a un paso más su afición por los videojuegos, creando clubes de eSports y dando su apoyo al colectivo gamer, luciendo incluso productos típicos de este colectivo, como sillas gaming (puedes conseguir una amplia gama en https://www.10sillas.com/). El centrocampista brasileño del Real Madrid es el creador de Case eSports, plataforma a partir de la cual Casemiro reunió a la cantera de FURIA en un nuevo club que vio la luz el pasado mes de octubre.

Conoce a las estrellas de Twitch

El hype del streaming ha llevado a algunos jugadores a marcar un antes y un después en el ámbito de la retransmisión en vivo. Tanto es así, que streamear se ha convertido en una interesante y dinámica alternativa para hablar con aficionados, hacer entrevistas y jugar con celebridades del mundo del deporte.

Kun Agüero es uno de los ejemplos más ilustrativos de futbolistas que se sumaron al gaming en cuarentena. Hemos podido ver al delantero del Fútbol Club Barcelona en torneos y streamings profesionales compitiendo con estrellas reconocidas de la esfera gamer. Creador de un club de eSports, Agüero es una de las caras más representativas de la ola gamer en el fútbol y cuenta con más de tres millones de seguidores en su canal (SLAKUN10).

Junto a Thibaut Courtois (70.000 seguidores en Twitch), Borja Iglesias es otro de los nombres más sonados cuando hablamos de fútbol y videojuegos. Con una preferencia significativa por la FIFA, tanto el arquero del Real Madrid como el delantero del Betis han participado en torneos de equipos de la Liga Española y son dos de las celebridades del fútbol más representativas en el ámbito del streaming. Actualmente forman parte de DUX Gaming, club formado por DjMariio del que ahora ambos futbolistas son inversores.

A pesar de contar con innumerables celebridades del deporte, uno de los nombres más repetidos en los canales de streaming es Sergio Reguilón. Hace varios años desde que el ex lateral izquierdo del Real Madrid se vinculó al mundo del gaming y no tardó en verse comprometido como accionista de Team Heretics, una de las plataformas más laureadas en la esfera del streaming. Otro ejemplo es Antoine Griezmann. El jugador francés se decanta públicamente por Fortnite, dando lugar a su propio club de deportes electrónicos bautizado como Grizi Esports. Siguiendo esta línea, futbolistas como Dani Alves tampoco dudaron en ingresar a la ola gamer. El deportista brasileño se subió al carro de S2V Esports y, junto a André Gomes con G2 Esports, forman uno de los clubes más reconocidos de nuestro país.

¿A qué juegan las estrellas del fútbol?

Con cada vez más futbolistas ingresando al mundo gamer, el gran abanico de videojuegos se vuelve un manjar para aquellos aficionados al entrenamiento virtual. Hay muchos juegos en la lista de preferencias de los futbolistas, siendo Fortnite, Call of Duty, FIFA y Among Us los más repetidos en las pantallas de los jugadores. A esta lista podemos añadir videojuegos como el laureado GTA, League of Legends o Minecraft.

