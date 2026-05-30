Calendario Mundial 2026: la sencilla manera de tener en tu móvil todas las fechas en las que jugará España contra sus rivales

El estadio de los Kansas City Chiefs será una de las sedes del Mundial 2026 NFL

España se prepara con entusiasmo para afrontar una cita histórica en el próximo certamen mundialista que organizan de forma conjunta tres naciones norteamericanas. La selección nacional ya conoce su camino inicial en este evento que promete paralizar el planeta entero durante el verano.

El torneo comenzará oficialmente el jueves 11 de junio en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México. Esta sede mítica albergará el encuentro inaugural donde el combinado mexicano buscará iniciar su participación con una victoria ante su afición.

La competición presenta una estructura novedosa que incluye por primera vez a 48 selecciones nacionales en la fase final. Este incremento de participantes garantiza una mayor diversidad cultural y deportiva en cada una de las dieciséis ciudades anfitrionas elegidas.

El calendario completo se extiende hasta el domingo 19 de julio, día en el que se disputará la gran final por el título. El escenario elegido para este duelo definitivo es el MetLife Stadium situado en la zona de Nueva York y Nueva Jersey.

Para no perderse ningún partido lo mejor es tener en el calendario del móvil todos los encuentros. Y sí, se pueden apuntar a mano, pero hay otra forma mucho más sencilla.

Con esta página web podremos elegir el dispositivo en el que queremos guardar el calendario y todos los encuentros estarán marcados de forma automática, independientemente de si usamos un dispositivo con Android y Google Calendar, o un dispositivo con iOS.

España ha quedado encuadrada en el Grupo H, compartiendo sección con los combinados de Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. El debut de los pupilos españoles tendrá lugar el lunes quince de junio en la moderna ciudad de Atlanta.

Web para integrar el calendario El Androide Libre

El segundo compromiso de la fase de grupos para el equipo nacional se celebrará el domingo 21 de junio. Nuevamente la sede de Atlanta será el escenario donde la selección buscará asegurar su pase a las rondas eliminatorias del certamen.

La fase de grupos concluirá para España con un enfrentamiento frente a la selección de Uruguay. Este partido se disputará el sábado 26 de junio en la ciudad mexicana de Guadalajara, cerrando así la primera etapa del torneo.

El crecimiento del torneo implica que los finalistas deberán disputar un total de 8 encuentros a lo largo de todo el mes de competición. Este esfuerzo físico y mental pondrá a prueba la profundidad de las plantillas y la preparación técnica de cada seleccionador nacional.

Estados Unidos contará con el mayor número de sedes, incluyendo ciudades como Miami, Dallas, Los Ángeles y Kansas City entre otras localidades destacadas. Cada estadio ha sido acondicionado con las últimas tecnologías para ofrecer una experiencia única a los espectadores presentes en las gradas.

Canadá aportará su hospitalidad en ciudades como Toronto y Vancouver, donde se vivirán encuentros cruciales de las fases iniciales y eliminatorias. Por su parte, México reafirma su tradición futbolística con sedes en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Estas son las fechas clave:

Inauguración oficial: 11 de junio en el Estadio Azteca, Ciudad de México.

Fase de grupos: Desde el 11 hasta el 27 de junio en todas las sedes.

Rondas de eliminación: Comienzo el 28 de junio con los dieciseisavos de final.

Final: 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

La cuenta atrás para el inicio del Mundial 2026 ya ha comenzado y los preparativos avanzan a buen ritmo en las 16 ciudades. El mundo del deporte espera con ansia el pitido inicial que dé comienzo a esta gran fiesta.