Los gestos que casi nadie conoce de Google Maps y que cambiarán tu forma de usarlo
Google Maps incluye numerosos gestos que podemos usar para controlarlo de forma más rápida y cómoda, incluso a una mano.
En España Google Maps es, por mucho, la aplicación de navegación GPS más usada, no sólo en Android, sino también en iOS. Se usa en los coches, pero también cuando vamos en transporte público, bici, andando...
Pero el uso que se suele hacer de ella es bastante básico, aunque es una aplicación extraordinariamente completa. Se puede utilizar para descubrir sitios, tener información de horarios, menús, etc.
Con todo, aunque solo se quiera utilizar para mirar el mapa y buscar direcciones, hay una serie de gestos que no mucha gente conoce y que cambian la forma de usar la app.
Zoom con un dedo. Este gesto es muy llamativo, y es que es posible hacer zoom sin utilizar el clásico pellizco con dos dedos. Para ello tendremos que hacer un doble toque, con una particularidad.
Tras el segundo toque no levantaremos el dedo de la pantalla. En vez de eso, deslizaremos arriba o abajo. Veremos cómo el zoom se amplía o disminuye de manera rápida.
Esto es especialmente útil cuando estamos usando el móvil a una mano y tenemos la otra ocupada, pero tenemos que movernos por el mapa.
Localización. Si dejamos pulsado encima de una zona de un mapa, se abrirá un menú con el que podremos crear una nueva localización, para añadir un lugar, o empezar una medición de distancia. También podremos guardarlos en nuestras listas.
Reducir zoom. Si queremos hacer zoom en una zona seguro que muchos sabéis que es posible hacerlo simplemente con un toque doble en esa zona. El mapa se amplía y podremos hacerlo más para acercarnos a una zona.
Lo que es menos conocido es que hay un gesto para lo contrario, reducir zoom. Se hace con una doble pulsación. Pero no con el mismo dedo. Lo que tenemos que hacer es pulsar una vez con dos dedos. Y se hará un zoom hacia atrás aumentando la zona que se ve.
Girar el mapa. Para poder girar el mapa tendremos que pulsar con dos dedos y desplazar uno de ellos. Esto hará que podamos orientarnos mejor en ocasiones.
Además, si pulsamos con dos dedos y deslizamos arriba o abajo en la pantalla veremos cómo la vista cambia de vista aérea a vista isométrica, especialmente útil cuando estamos viendo el área en 3D con los edificios de las calles visibles.