No, no tienes que instalar nada para escanear códigos QR desde tu móvil de forma fiable

En España, la adopción de los códigos QR ha sido tan masiva en los últimos años que hoy en día es casi imposible sentarse en una terraza o entrar a un restaurante sin encontrarse con uno de estos cuadrados pixelados pegado en la mesa.

Incluso para usar algunos servicios físicos, como el de alquiler de bicicletas o patinetes se utilizan. Aunque esto está trayendo algunos problemas.

Sin embargo, a pesar de su omnipresencia en nuestra vida cotidiana, muchos usuarios siguen cometiendo el error de acudir a la tienda de aplicaciones en busca de herramientas de terceros para leerlos.

La realidad es que la tecnología móvil ha avanzado lo suficiente como para que llenar la memoria de nuestro dispositivo con aplicaciones repletas de publicidad y de dudosa procedencia sea algo totalmente innecesario.

Los sistemas operativos actuales, especialmente Android, ya integran múltiples formas nativas y seguras de realizar esta tarea sin instalar absolutamente nada.

Es común ver a personas desbloquear su teléfono y buscar una aplicación llamada "Lector QR" o similar.

El problema de este hábito es que la tienda de aplicaciones está saturada de opciones que, aunque cumplen su función básica, a menudo solicitan permisos excesivos, consumen batería en segundo plano o interrumpen la experiencia de usuario con anuncios invasivos a pantalla completa.

Compras en el supermercado usando un código QR. Amazon Omicrono

Evitar estas descargas no es solo una cuestión de ahorro de espacio, sino de seguridad y eficiencia digital. Tu teléfono ya tiene todo lo que necesita en su interior, solo hace falta saber dónde mirar.

La herramienta más potente y versátil con la que cuentan la mayoría de los usuarios de Android es Google Lens.

Esta tecnología no es un simple escáner; es un sistema de reconocimiento visual capaz de identificar textos, traducir carteles en tiempo real, reconocer plantas y, por supuesto, leer códigos QR al instante.

Lens suele venir preinstalado en el sistema y se integra profundamente en el ecosistema de Google.

Para utilizarlo, existen varias vías directas que evitan cualquier instalación:

Desde la propia aplicación de cámara: Muchos fabricantes integran el botón de Lens directamente en la interfaz de la cámara nativa.

A través del Asistente de Google: Al invocar al asistente, suele aparecer la opción de usar la búsqueda visual.

Desde la aplicación de Google Fotos: Si tienes una foto de un QR guardada, Lens puede leerla directamente desde la galería.

Si observas la pantalla de inicio de tu teléfono, es muy probable que tengas la barra de búsqueda de Google allí colocada.

Muchos usuarios la utilizan exclusivamente para escribir búsquedas web, ignorando el pequeño icono con forma de cámara que se sitúa en el extremo derecho de la barra.

Ese icono es un acceso directo inmediato a Google Lens. Al pulsarlo, la cámara se abre y está lista para escanear cualquier código QR al instante, mostrando el enlace de forma segura y verificada por los servicios de Google antes de que decidas abrirlo.

Un código QR para que la gente lo escanee y pueda solicitar una canción en la Feria de Málaga Francisco Sánchez

Más allá de las herramientas de Google, los fabricantes han entendido que el escaneo de QR es una necesidad básica.

Samsung, por ejemplo, ha integrado esta función de una manera extremadamente accesible. En los dispositivos de la marca surcoreana, y en muchos otros teléfonos con versiones modernas de Android, ni siquiera es necesario buscar una aplicación.

Basta con deslizar el dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo para desplegar el panel de notificaciones y los ajustes rápidos.

Allí, entre los iconos de Wi-Fi, Bluetooth y Linterna, suele encontrarse un botón dedicado llamado "Escanear código QR".

Al pulsarlo, el sistema lanza una interfaz de cámara simplificada diseñada exclusivamente para esta función. Es rápida, no tiene publicidad y es totalmente segura.

Continuar utilizando aplicaciones de terceros para una función que el sistema operativo realiza de forma nativa es contraproducente.

Las herramientas integradas como Google Lens o los atajos de sistema de capas de personalización como One UI de Samsung ofrecen ventajas objetivas:

Mayor seguridad : Al usar herramientas del sistema, se reduce el riesgo de acceder a enlaces maliciosos a través de apps de dudosa reputación.

: Al usar herramientas del sistema, se reduce el riesgo de acceder a enlaces maliciosos a través de apps de dudosa reputación. Mejor rendimiento : No ocupas espacio de almacenamiento ni recursos en segundo plano con apps redundantes.

: No ocupas espacio de almacenamiento ni recursos en segundo plano con apps redundantes. Integración total: Puedes copiar el contenido del QR, compartirlo o abrirlo en el navegador con un solo toque.

La próxima vez que necesites ver la carta de un restaurante o acceder a una web mediante un código, recuerda que tu móvil ya es un escáner sofisticado.

No hace falta que instales nada; la herramienta que buscas ya está en tu pantalla de inicio o en tu panel de notificaciones, esperando a ser usada.