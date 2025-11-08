El truco que no conoces de la batería de tu móvil: así puedes compartir tu porcentaje sin instalar ninguna aplicación

En España hay ciertas aplicaciones que son muy reconocibles. WhatsApp es la más famosa, claro, pero hay otras que también usa todo el mundo.

Una de ellas es Google Maps que, al contrario de lo que pasa en otros países, como Estados Unidos, apenas tiene competencia.

Pero pese a ello no son muchas las personas que la usan para compartir la ubicación, siendo esto algo que se suele hacer con la app de Meta. Y eso que la función de la app de Google es mejor.

Sin embargo, que la aplicación de GPS sea de Google le permite tener acceso a ciertos parámetros del teléfono que WhatsApp no puede ver.

Uno de ellos es el porcentaje de batería, motivo por el cual podemos compartir el mismo desde Google Maps a cualquier contacto que tengamos.

Compartiendo el porcentaje de batería en Google Maps El Androide Libre

El proceso es muy sencillo, ya que lo que tenemos que hacer es compartir nuestra ubicación, a la cual se adjuntarán algunos datos extra, como nuestra foto de perfil de Google y nuestro nombre completo.

El porcentaje de batería aparecerá junto a nuestro icono en la app de Google Maps de la persona con la que compartamos la info.

Porcentaje de batería El Androide Libre

Para compartir el porcentaje de batería (por si nos queda poca, estamos en una emergencia, queremos que alguien sepa que si no hemos llamado es porque no tenemos batería y no porque haya pasado algo, etc.) lo que tenemos que hacer es esto:

Abrir Google Maps.

Pulsar en el icono de la esquina superior derecha.

Seleccionar Compartir ubicación.

Pulsar en el botón verde con el mismo texto.

Seleccionar la forma de compartir.

Lo mejor es hacerlo con el email de Gmail, ya que esa persona podrá ver nuestra posición desde la app de Google Maps.

No obstante, si queremos, podemos compartirla mediante un enlace, de manera que se abrirá la versión web de Google Maps y podrán ver el porcentaje de batería desde ahí, junto a nuestra posición.

Esta información se compartirá o bien durante el tiempo que queramos o bien de forma permanente. Esto último es quizás importante en el caso de menores de edad.

Además, nos llegará un correo electrónico cada cierto tiempo recordando que estamos compartiendo la ubicación con alguien, para que nadie pueda activar esto desde nuestro teléfono móvil sin nuestro permiso para tenernos monitorizados.