Controlar el coche desde el móvil ya no es ciencia ficción: las 5 funciones de mi Tesla que ya no podría dejar de usar

Desde que los móviles se convirtieron en algo inteligente, en smartphones, prácticamente todos los dispositivos de nuestra vida diaria se han conectado a ellos o han sido sustituidos.

Esto en España lo hemos visto en las casas, con la domótica, pero también en otros lugares, como los sistemas de acceso al trabajo, las consultas médicas, etc.

Los coches están empezando a ser uno más de estos aparatos, que pueden ser controlados, hasta cierto punto, desde nuestro móvil. Y esto no es algo del futuro, sino del presente.

Hace algo más de dos años me compré un coche de Tesla, por diversos motivos, y una de las cosas que más me llama la atención es lo mucho que uso su aplicación.

Esto es así no por ser un coche eléctrico, sino por ser un coche conectado, pero facilita la vida de muchas maneras.

Abriendo puertas

Una de las funciones que más uso, de forma inconsciente, es la de abrir el coche. La aplicación tiene un botón para abrirlo remotamente, por si quieres que alguien deje un paquete aunque no estés cerca.

Esto es algo que, personalmente, no uso, pero sí que utilizo curiosamente en casa, con la puerta del garaje en concreto, permitiendo a los repartidores dejar el paquete en la alfombrilla de la entrada.

Widget de la app El Androide Libre

En el caso del coche lo que más uso es el sistema de apertura directa cuando el coche detecta que hay un móvil cerca con la aplicación configurada.

Es decir, cuando estoy cerca, el coche está abierto, y si me alejo, el coche se cierra automáticamente. Además, puede emitir un sonido para avisar de ese cierre.

Esta función, que no la tienen todos los coches pero sí varios de muchas marcas, es una de esas cosas por las que es muy cómodo tener un coche conectado.

Climatización

Otra función que sí que utilizo desde la aplicación conscientemente es la de la climatización. Poder poner la temperatura del habitáculo a la adecuada antes de subir es muy cómodo.

Climatización El Androide Libre

Esto en el sur de España es de agradecer especialmente en verano, con más de 45 grados en el exterior. Pero es que en la zona norte es en invierno cuando esta función se agradece.

Además, si se tienen niños pequeños es mejor tener aclimatado el habitáculo antes de entrar, para minimizar el tiempo en el que hace frío o calor.

Control de cámaras

Los coches actuales cuentan, normalmente, con una o varias cámaras. Poder usarlas como sistema de vigilancia es muy conveniente.

Es similar a tener un sistema de videovigilancia en casa. Además de asegurarnos de que no pasa nada, podemos mirar en concreto para comprobar cosas, por ejemplo, si nos hemos dejado una bolsa en el interior del vehículo.

Grabaciones de las cámaras El Androide Libre

Muchos coches no tienen esta función aunque disponen de cámaras, y es que el desarrollo del software no tiene que ver siempre con el hardware, sino con la propia visión de la empresa.

Mover el coche

Tesla tiene un sistema de conducción autónoma que, en España, no merece la pena. El precio es alto y las ventajas cortas. En otros países las cosas pueden ser diferentes.

Pero una de las funciones que sí uso, y que tienen otros muchos coches, es el poder mover el vehículo desde el móvil, como si fuera un coche teledirigido.

Esto permite sacar el coche de aparcamientos estrechos o, en mi caso, poder moverlo cuando está aparcado en casa para poder cargar el coche o el otro vehículo eléctrico.

Eso sí, la conexión con el coche es lenta, y a la mínima detección de una persona se bloquea, para evitar accidentes.

Abrir maleteros

La última de las funciones es más pedestre. Abrir el maletero pasando un pie por debajo es una característica de muchos coches de gama media o alta.

Abriendo el maletero El Androide Libre

Otros no la tienen, pero el poder abrir el maletero desde la app puede ser cómodo si estamos llegando al coche y evitamos esperar, si alguien va a meter algo pero no estamos con esa persona, etc.

Yo lo uso cuando hago la compra en el supermercado y me voy acercando con el carrito. Obviamente, si tienes las manos ocupadas no puedes abrirlo, porque deberías usar igualmente el móvil.

También es útil hacerlo con el maletero delantero en el caso de que el coche lo tenga, aunque aquí hay que tener en cuenta que no se podrá cerrar de manera automática en algunos modelos.

Todas estas ventajas tienen también su parte comprometida. Los coches conectados tienen los mismos peligros que cualquier otro aparato conectado a la red, de seguridad, privacidad, etc.

Esto hace que los fabricantes cada vez recopilen más datos de los conductores, tanto si lo saben como si no, por lo que hay que tener cuidado con lo que hacemos con los vehículos.