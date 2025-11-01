He cambiado esta opción en mi móvil Android y ahora parece un iPhone: "Si te acostumbras no querrás cambiarlo"

Una de las mejores cosas de la competencia que lleva años teniendo lugar, en España y el resto del mundo, entre Apple y los fabricantes Android, es que acaban copiándose funciones entre ellos, y eso es algo que beneficia a los usuarios de ambos ecosistemas.

Por lo general, cuando salen los iPhone, algunas marcas optan por introducir algunas de sus novedades en sus siguientes generaciones. Algo que ya estamos viendo con los botones laterales de la compañía, tanto el botón programable como el destinado a la fotografía.

Apple hace exactamente lo mismo, aunque a veces trate de vestirlo de otra manera, y cada año hay funciones que llegan a los iPhone que los usuarios Android ya hemos visto y disfrutado durante bastante tiempo.

Como decimos, nada malo en ello, de hecho, al contrario, es positivo para los usuarios de ambos ecosistemas, que pueden disfrutar de cada vez más características en sus móviles.

El diseño de los iPhone es algo que muchos usuarios de Android también ven con buenos ojos, y lo mejor es que existe un ajuste que puede cambiar el diseño de la interfaz para que, en cierta medida, se parezca más al de Apple.

En este caso, se trata del panel de ajustes rápidos. En muchos smartphones Android, este viene mezclado con la cortina de notificaciones, haciendo que se puedan ver ambos elementos con solo deslizar desde la parte superior de la pantalla.

Sin embargo, es posible separarlos para que aparezcan, por una parte, los ajustes rápidos, y por otra las notificaciones. El resultado es que ambos apartados tendrán más espacio para mostrarse, y puede ser mucho más cómodo para algunas personas.

Son bastantes las marcas Android que incluyen esta funcionalidad y, como casi siempre, es posible activarla desde los ajustes del dispositivo, concretamente desde el apartado de Notificaciones y ajustes rápidos.

En esta sección, aparecerá la posibilidad de mostrarlos juntos o divididos, siendo esta última la opción que hay que seleccionar, aunque hay que tener en cuenta que cambiará ligeramente su funcionamiento.

Ajustes rápidos en Android

Y es que, para abrir las notificaciones habrá que deslizar hacia abajo desde la parte superior izquierda del panel, mientras que para abrir los ajustes, habrá que hacerlo desde la parte superior derecha.

También se podrá deslizar hacia los lados cuando se tenga uno de estos elementos abiertos para cambiar al otro. Es decir, si se desliza hacia la derecha en las notificaciones, se abrirán las opciones rápidas.