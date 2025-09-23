Todo lo que debes hacer con tu móvil para que no te distraiga cuando estás estudiando: "Ojalá haberlo sabido antes"

No es ningún secreto que el móvil puede suponer una gran distracción para los más jóvenes en España, y para los no tan jóvenes, también.

Las redes sociales, el contenido rápido y los estímulos constantes se han apoderado de Internet, y han cambiado la forma de consumir contenido de mucha gente.

A lo largo del día, ya sea en el ámbito laboral o en el académico, es necesario tener la suficiente concentración para poder llevar a cabo los quehaceres diarios, y el móvil puede ser un impedimento para ello.

Es un problema que incluso se ha extendido a las aulas, provocando que en los últimos años muchos centros escolares hayan decidido abordar el problema prohibiendo los smartphones en las aulas.

Sin embargo, no es algo que solo genere distracciones a los más pequeños. En los móviles Android, basta con consultar la aplicación de Bienestar Digital para saber en qué apps se pasa más tiempo cada día.

Si hay varias horas dedicadas a diferentes apps de redes sociales, puede ser necesario tomar medidas para perder menos el tiempo y que el móvil no impida que se logre la máxima concentración posible.

Límite en aplicaciones

Precisamente es Bienestar Digital la herramienta básica con la que se pueden tomar medidas para evitar distracciones.

Además de ofrecer datos interesantes acerca del uso del móvil, ofrece la posibilidad a los usuarios de poner un límite a las aplicaciones.

De esta forma se puede establecer el tiempo diario que se le quiere dedicar a las redes sociales o a los juegos.

La manera más sencilla para asegurarnos de no sobrepasar una cantidad de uso razonable, como una hora o media hora.

Se puede encontrar en los Ajustes de cualquier móvil Android, e incluso se puede sacar el escritorio como si fuera una aplicación independiente.

Bastará con acceder a este apartado y pulsar sobre el icono del reloj de arena que hay junto a cada aplicación.

Al llegar al límite, se mostrará un aviso y se expulsará al usuario de la aplicación. Su icono en el escritorio pasará a estar en blanco y negro para indicar que no se puede acceder a dicha app.

El móvil, con sonido y lejos

Una de las mejores formas para que el teléfono móvil no suponga una distracción es no tenerlo a mano, o al menos que haya que levantarse para alcanzarlo.

Lógicamente, al tratarse de un dispositivo que sigue para comunicarse, no siempre es tan sencillo, puesto que es normal querer estar pendiente de este en caso de que surja alguna emergencia.

Sin embargo, es posible dejarlo lejos siempre y cuando se hagan dos cosas previamente. En primer lugar, subir al máximo el volumen de las llamadas, de manera que si hay alguna urgencia nos enteremos.

Por suerte, Android permite también regular por separado el volumen de las notificaciones, alarmas y llamadas, de forma que estos sean totalmente independientes entre sí.

Lo siguiente sería bajar al mínimo el volumen de las notificaciones, algo que se puede hacer fácilmente desde el propio menú regulador que sale al tocar los botones físicos de volumen.

Así, si alguien llama, nos enteraremos sin problema, pero aquellas notificaciones de WhatsApp, redes sociales o juegos no sonarán, y se podrán consultar una vez se recupere el acceso al teléfono.

Gestiona las notificaciones

Otra manera para hacer planificación no distraigan es cambiarlas para que solo lleguen aquellas que sean importantes.

En Android, es posible elegir diferentes tipos de notificación para diferentes eventos que sucedan dentro de la misma app, para que cada uno de los elementos se pueda mostrar de forma diferente.

Esto hace que, por ejemplo, se pueda hacer que las notificaciones de los "Me gusta" de Instagram sean más sutiles que las de los mensajes.

De la misma forma es posible hacer que ambas notificaciones tengan una baja prioridad para que no distraiga a los usuarios.

En este sentido, si se suelen consultar con cierta frecuencia las redes sociales, puede ser una buena idea desactivar sus notificaciones para que éstas únicamente aparezcan al entrar a la app.

De esta forma, mientras no se hablan dichas aplicaciones no supondrán una distracción, y será más fácil evitar abrirlas.