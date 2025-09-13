Este es el increíble truco de WhatsApp que debes hacer para evitar cotillas: nadie podrá entrar en la aplicación

Según los datos de Statista, WhatsApp fue el pasado 2024 la red social o app de comunicación más popular en España, y no es de extrañar.

Desde hace años, es una de las aplicaciones imprescindibles en el teléfono de mucha gente. Y ahora ha cruzado sus límites para llegar a otros dispositivos como la tablet o el ordenador.

Una sola cuenta de WhatsApp se puede usar en varios dispositivos de forma simultánea, aunque es cierto que uno de ellos deberá ser el principal, y los otros dos son una suerte de duplicados.

Cada cierto tiempo, la aplicación de mensajería de Meta ha ido añadiendo funciones que, poco a poco, han hecho que sea un referente.

No solo en lo que es mensajería instantánea, sino también en otros ámbitos como las videollamadas móviles o el envío de archivos.

Más allá de las conversaciones típicas del día a día con familia y amigos, no es extraño tratar temas de cierta importancia a través de la aplicación de mensajería.

Aunque no es para nada recomendable, mucha gente incluso envía datos confidenciales como contraseñas, códigos o direcciones importantes. Es por eso que merece la pena intentar evitar que cualquiera pueda entrar a la app.

Evita cotillas

Además de con el clásico código de desbloqueo del móvil, es posible proteger WhatsApp de forma independiente para que, aunque alguien desbloquee tu móvil, necesite pasar otra prueba de seguridad antes de entrar a la aplicación.

Para ello basta con abrir la configuración y acceder al apartado de Privacidad. Allí se podrá activar el Bloqueo de aplicación.

Esto obligará al usuario a introducir su contraseña o huella dactilar cada vez que quiera abrir la app, de forma que nadie pueda entrar sin esta verificación.

Para las personas que utilizan mucho la app, puede ser algo más incómodo tener que poner el dedo cada vez que se quiera contestar a un mensaje, pero es cierto que de esta manera se evitarán cotillas en la aplicación.

Existe otro método que también puede proteger bastante la privacidad del usuario en WhatsApp, puesto que es posible hacer que la aplicación solicite una comprobación cada dos días.

Este ajuste es el de la Verificación en dos pasos, y se puede encontrar dentro de la configuración, en el apartado de Cuenta.

A través de esta, el usuario tendrá que autenticar su identidad introduciendo un código de 6 dígitos, y la app no se podrá utilizar hasta que este no se introduzca correctamente.