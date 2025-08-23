La sencilla acción con tu móvil que hará que te enteres de cuándo juega tu equipo: "No me volveré a perder un partido"

Acaba el verano en España y, como sucede cada año, vuelve el fútbol, todo entre la creciente polémica con las IPTV y los métodos para verlo de forma ilegal.

Desde luego, se trata de un deporte muy seguido en España y que genera afición. Sin embargo, hay muchas ocasiones en las que la rutina o los cambiantes horarios de las competiciones hacen que pueda ser complicado saber cuándo juega tu equipo.

Es por eso que hay muchas ocasiones en las que es posible que se juegue un partido y que algunos aficionados no se enteren de que esto está sucediendo hasta tiempo después de que haya empezado.

Existen en Android muchas aplicaciones dedicadas exclusivamente a seguir el fútbol y las diferentes competiciones que se llevan a cabo a lo largo del año.

Sin embargo, es cierto que recurrir a estas obliga a instalar una nueva app en el dispositivo, y en muchos casos estas cuentan con publicidad o una versión de pago que libera todas las ventajas.

Por suerte, Google cuenta con varios añadidos de lo más interesantes a la hora de seguir los partidos de un equipo de fútbol o prácticamente de cualquier otro deporte.

Si se quiere saber cuándo van a celebrarse los partidos, una de las mejores opciones que existen es decirle a Gemini, por ejemplo "busca todos los partidos de este año del Atlético de Madrid y añádelos a mi calendario", algo para lo que será necesario tener conectada la IA con los servicios de Google.

Tras esto aparecerán todos los partidos en el calendario personal, pero es cierto que hay ocasiones en las que no está clara la fecha en la que jugará el equipo, por ejemplo en competiciones como Copa del Rey o la Champions League.

En estas, los enfrentamientos también dependen de que los equipos pasen de ronda y consigan avanzar a la siguiente fase, por lo que el calendario y los horarios se van definiendo a lo largo del año.

Apartado de configuración de Google

Por suerte, Google tiene la capacidad de avisar a los usuarios cada vez que se inicia uno de los partidos de su equipo.

De hecho, Chrome es capaz de activar una ventana flotante que estará todo el rato en la pantalla marcando el resultado actual del partido. Pulsando esta se podrán ver otros detalles, como los autores de los goles u otros eventos del partido.

Esta funcionalidad se activa desde la aplicación de búsqueda de Google, donde habrá que acceder a las opciones para luego pulsar sobre el botón de Tu Perfil.

Aquí habrá que escribir el nombre de los equipos de fútbol sobre los que se quiera recibir notificaciones, en el apartado de "Siguiendo".