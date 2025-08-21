"Internet no funciona en mi móvil": estos son todos los posibles problemas y cómo se pueden solucionar

Tener Internet en el móvil es, desde hace años, algo obligatorio en España. Los smartphones no han triunfado por la potencia o las cámaras, sino por las aplicaciones, y la inmensa mayoría necesitan conectividad.

Por eso es crítico cuando nos encontramos en una situación en la que no funciona la conexión móvil, y no sabemos el motivo. Por desgracia, pueden ser múltiples las razones y hay que ir descartándolas una a una.

Podemos dividir los problemas en dos variantes, los que están causados por la red que nos da Internet y los que están relacionados con el propio móvil.

Fallos del móvil

Hay muchas configuraciones del móvil que pueden dar lugar a que no podamos conectarnos con Internet. Lo primero que hay que hacer es reiniciar el terminal, y comprobar que se pueda navegar. A veces un proceso interno bloquea la conexión.

En otras ocasiones el fallo está en que hemos desactivado sin querer los datos móviles. Muchos modelos tienen un acceso directo junto al botón de WiFi o Bluetooth y se puede pulsar por error. Para solucionarlo solo hay que ir a los Ajustes y comprobar que los Datos móviles están activos.

Algo parecido puede pasar si estamos de viaje y no hemos conectado el sistema de datos en itinerancia. Muchas marcas lo bloquean por defecto porque pueden acarrear gastos extra al usuario. Pero si queremos usar Internet en el extranjero deberemos activarlo.

De forma similar, si tenemos un límite de consumo, el móvil puede bloquear cualquier acceso a Internet que hagamos. Solo hemos de eliminar el límite, o aumentarlo.

Problemas de la red móvil

Pero en ocasiones nuestro móvil está perfectamente y es la red móvil la causante del problema. Para verlo podemos cambiar la SIM de nuestro móvil y ponerle otra de otra operadora si la tenemos a mano.

En el caso de que funcione sabemos que el fallo es de nuestra línea. Por ejemplo, puede que hayamos llegado al límite de GB si nuestra tarifa de datos no es ilimitada.

Por otro lado, hemos de comprobar si el fallo es de cobertura. A veces la indicación de 5G aparece como fuerte pero en realidad no lo es, y la red no está disponible. Movernos a otra localización puede ayudarnos a comprobar si es esto.

De manera similar, si estamos en un evento con mucha gente, como un concierto o un festival, puede que la cobertura sufra y tengamos problemas. Lo mismo pasa en zonas saturadas como las playas en verano.

Iconos de notificación de Android El Androide Libre

Obviamente, siempre cabe la posibilidad de que haya una avería en la propia red de antenas del operador. En este caso una llamada al servicio de atención al cliente suele despejar las dudas que tengamos.

Otros fallos

Otro tipo de errores pueden estar relacionados con la SIM física, si no usamos una eSIM. Esta puede estar dañada o mal colocada, lo que a efectos prácticos es como si no la tuviéramos puesta.

Si hemos instalado una nueva versión de Android es posible que se hayan borrado algunos ajustes, como los APN, los puntos de acceso que el sistema necesita saber para conectarse a las antenas. Si comprobamos que no hay podemos buscar en Internet cuál es el de nuestra operadora.

También hay que revisar que no tengamos el modo avión o alguna aplicación de ahorro de energía extremo que esté bloqueando activamente la conexión del móvil.

Coneión WiFi de un móvil El Androide Libre

En el caso de usar una red WiFi hemos de comprobar que el router tenga acceso al exterior. Esto es clave porque aunque nuestro móvil se conecte al router, si este no tiene acceso a la línea de datos de la fibra óptica, no podremos navegar.

Las causas climatológicas también pueden dañar nuestra conexión, como en situaciones como tormentas, inundaciones, apagones pasivos como el que vivimos en España hace unos meses, etc.

Por último, actualizar el sistema corrige fallos conocidos y, si nada funciona, un restablecimiento de fábrica descarta un problema grave, pero borra los datos y debe ser la última opción.

Pasos recomendados en orden

Es decir, si tenemos problemas para conectarnos a Internet las causas pueden ser múltiples, y no todas están relacionadas con nuestro comportamiento, pero estos son los pasos a seguir:

Comprobar si solo falla una aplicación, para descartar que el problema es de los servidores de la misma.

Reiniciar el móvil de forma sencilla, para comprobar que no hay ningún recurso en segundo plano dando error.

Confirmar datos móviles encendidos y sin límite activo.

Revisar la calidad de la señal y, de ser necesario, cambiar de ubicación o tipo de red.

Insertar otra SIM para aislar fallo de hardware.

Reconfigurar APN o restaurar ajustes de red.

Contactar con la operadora para descartar averías.

Actualizar o restablecer el dispositivo.

Con este recorrido sistemático se resuelven la mayoría de los cortes de Internet móvil y se determina con precisión cuándo el problema exige la intervención del operador o del servicio técnico.