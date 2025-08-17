Esta sencilla acción te permite cambiar el asistente inteligente de tu móvil por ChatGPT, Alexa o la IA que tú prefieras

Los chatbots se han convertido en una pieza esencial del día a día para muchos españoles desde que ChatGPT se hiciera tan popular en 2022. Desde entonces hemos visto surgir muchas alternativas, entre las que destaca Gemini.

El asistente de Google fue reemplazado por este sistema mucho más potente y avanzado, pero muchas personas prefieren usar otro como el de OpenAI u otras empresas, como Perplexity o Anthropic.

En los ordenadores es tan fácil como usar la web correspondiente, pero es que en los móviles también es posible usar por defecto el asistente que queramos.

Para ello hemos de instalar la aplicación del asistente en concreto, sea la que sea, y configurarla con nuestro usuario. Una vez hecho hemos de ir a los Ajustes del móvil y luego a la sección Aplicaciones.

Una vez ahí entramos en Elegir Aplicaciones predeterminadas y seleccionamos la primera, que es la del asistente digital. Por defecto viene Gemini, pero se podrá cambiar eligiendo entre los que tenemos instalados.

Asistentes en un móvil Android El Androide Libre

Cuando lo hayamos hecho podremos activar este asistente simplemente dejando pulsado el botón de encendido. Así, no será necesario siquiera usar la activación por voz.

Esto es muy útil si usamos Alexa en nuestra casa y queremos hacerlo también en el móvil, o si queremos usar el asistente de una empresa distinta en el smartphone que en el hogar.

La elección del asistente depende de muchos motivos, pero si se usan los servicios de Google es posible que Gemini sea la mejor opción, más que por su potencia, por la integración con servicios como Google Maps, Gmail y demás aplicaciones de Google.

Además, Google ha ido firmando acuerdos de colaboración con marcas como Samsung y OPPO y las apps nativas de esos fabricantes también se integran dentro del propio asistente, haciéndolo mucho más eficaz.

De todas formas, el que podamos acceder a un asistente mediante el botón de encendido o que sea el predeterminado no implica que no podamos usar varios en el móvil. Lo único que implica es que será el que se use por defecto cuando el sistema necesite activar uno.