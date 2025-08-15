Así puedes usar tu móvil como router y tener Internet en vacaciones en cualquier aparato

Ilustración de una mujer usando la tablet en la playa comnectada al móvil El Androide Libre

Pese a que cada vez son más las voces que nos piden desconectar en vacaciones y dejar el móvil a un lado, la realidad es que en España no solo la vida laboral transcurre conectada a internet, sino también la vida personal.

Solemos chatear con nuestros amigos y familiares, buscar gente nueva en aplicaciones cuando estamos en otras ciudades y usar los mapas o la inteligencia artificial cuando hacemos turismo.

Todo eso lo hacemos con el móvil y, normalmente, con nuestra tarjeta SIM de siempre, la que tenemos contratada en nuestro día a día. El problema viene cuando salimos al extranjero o cuando queremos usar un dispositivo que no es el smartphone principal.

El móvil como router

En el caso de que queramos usar Internet en nuestra tablet o un ordenador portátil cuando estamos fuera de casa, no podremos hacerlo usando nuestra conexión WiFi.

Es cierto que hay sitios con WiFis públicas, como hoteles, aeropuertos o cafeterías, pero ya hemos contado varias veces que conectarse a estas redes puede ser peligroso, especialmente si vamos a manejar aplicaciones sensibles como las bancarias.

La mejor opción, pues, es, sin duda, el usar nuestro móvil como router. Para ello, hemos de activar una función llamada Hotspot WiFi, que lo que hace es usar el módem WiFi del teléfono para emitir una señal a la que los otros aparatos se pueden conectar.

A efectos prácticos, podemos usar internet como en casa. Eso sí, hay algunos móviles que limitan el número de GB que podemos usar así, no porque sea un problema técnico, sino porque algunas tarifas los limitan.

WiFi Hotspot El Androide Libre

Esto es algo que depende de nuestra operadora, aunque últimamente los límites son mucho mayores y solo suele haber problemas cuando la empresa de telecomunicaciones detecta que se está haciendo un uso abusivo, como en un cibercafé.

Para utilizar este ajuste simplemente hemos de irnos a los Ajustes del móvil y ahí a la sección de redes inalámbricas. Buscamos WiFi y dentro la opción Punto de acceso WiFi o WiFi Hotspot.

Cada marca lo llama de una manera y lo tiene en un sitio diferente, pero normalmente está en esos ajustes y tiene obviamente la palabra WiFi en el nombre.

La configuración viene de serie, pero es buena idea cambiar tanto el SSID como la contraseña. El primero es para identificar rápidamente el dispositivo cuando estemos buscando la red desde el portátil o la tablet.

Movistar estrena las tarjetas SIM virtuales

La contraseña, por seguridad. No hace falta que sea extremadamente compleja si la vamos a usar en entornos donde no haya mucha gente, pero en lugares como aeropuertos o cafeterías sí que es buena idea usar un password más potente, para minimizar intentos de ataques.

Si solemos usar mucho esta función, es conveniente tener un acceso directo en la sección de atajos de la zona de notificaciones, donde están los accesos al modo avión, Bluetooth o WiFi. De esta manera, podremos encenderlo simplemente con un toque. Y apagarlo igual.

eSIM en el extranjero

Esta función vale con cualquier tarjeta SIM que tengamos en el móvil, que es la que genera la conexión a internet que usamos para la red WiFi.

El problema suele darse cuando salimos de nuestro país. El roaming hace tiempo que es gratuito dentro de la Unión Europea, por lo que no necesitamos hacer nada si nos vamos de vacaciones a Francia o Alemania.

Pero si vamos a un país en el que el roaming es de pago, es mucho mejor apagar la SIM y contratar una del país al que vayamos. El motivo es que el roaming, incluso mínimo, puede salir muy caro.

Es más, incluso si estamos en un país en el que tenemos roaming, pero estamos cerca de la frontera con otro que está fuera de la zona gratuita de roaming, es mejor apagar la SIM, porque el móvil se podría conectar automáticamente a las antenas del otro país.

eSim en un móvil Samsung El Androide Libre

Para evitar todo esto, es mejor comprar una SIM con datos ilimitados, en el caso de que los vayamos a utilizar. No hace falta siquiera que tengamos llamadas, porque podremos realizarlas, si queremos, mediante aplicaciones como WhatsApp.

Hay muchas empresas que se dedican a esto y permiten comprar una eSIM desde el móvil e instalarla simplemente usando un código QR. Eso sí, hay que hacerlo antes de llegar al destino, para no depender allí de encontrar una WiFi.

Cuando la instalemos, hemos de dejarla conectada en el destino de vacaciones y apagar la otra SIM. No hace falta ni sacarla del móvil para evitar su pérdida, sino simplemente ir a los Ajustes y pulsar en el icono de desactivar SIM.

Una vez que hagamos eso, el acceso WiFi que tenemos en el móvil usará el internet de esa tarjeta de datos. Aquí es más común que haya limitaciones, pero salvo que hagamos un uso excesivo, hay empresas que no suelen dar problemas.

Cuando hayamos terminado el viaje y haya caducado la eSIM (se suelen contratar por períodos de tiempo concretos, normalmente días), podemos borrarla fácilmente del teléfono. Eso sí, no todos los móviles tienen esta función.

Antes, era algo limitado a la gama alta, pero actualmente incluso modelos de gama media, de unos 300 a 500 euros, suelen tenerlo. Por ejemplo, Samsung y VIVO suelen incluir esta función en sus modelos Galaxy A Series y V Series respectivamente.