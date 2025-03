Estas son las sencillas reglas que sigo con mi móvil Android para que no me distraiga cuando necesito concentrarme

El móvil es uno de los dispositivos más útiles que se pueden utilizar en el día a día en España. Incluso a los modelos de gama de entrada se les puede sacar un partido espectacular si se usan de la forma correcta y lo cierto es que pueden resolver una gran cantidad de problemas de un plumazo, como aumentar la resolución de las fotografías, por ejemplo.

Hay muchas ocasiones en las que los problemas con este dispositivo vienen provocados por un mal uso o por malos hábitos por parte del usuario. Esto puede acabar derivando en cosas como adicción al uso de las redes sociales y el llamado FOMO, que son las siglas en inglés de "miedo de perderse cosas".

Dejar de usar el dispositivo debería ser algo que no cueste mucho, pero es cierto que en función de los hábitos que se tengan puede ser complicado. Por suerte, existen ciertas opciones y trucos en Android gracias a los cuales puede ser más fácil utilizar el dispositivo con menos frecuencia.

Límite de aplicaciones

No es ningún secreto que existe en algunas aplicaciones que pueden robar al usuario más tiempo que otras en el día a día. Las redes sociales son el claro ejemplo de ello, ya que si se tiene en cuenta en varias de estas, pueden acabar robando al usuario varias horas de uso cada día, el cual, por lo general, no suele ser muy productivo.

Android cuenta con un apartado dentro del sistema operativo centrado en el bienestar digital y en conseguir que los usuarios sean capaces de desconectar. Gracias a esta es posible establecer un límite de uso diario para cada una de las aplicaciones que hay instaladas en el dispositivo.

De esta manera, se puede poner un límite de, por ejemplo, dos horas a la aplicación de Instagram, y poner otro límite de una hora a Facebook. Cuando se llegue al máximo tiempo permitido en cada aplicación, saltará un aviso que obligará a que estas se cierren.

Si se intenta volver acceder a ellas una vez traspasado el límite, su icono aparecerá en color gris y también se mostrará un aviso diciendo que ya se ha usado demasiado esa aplicación por hoy. Este límite se puede saltar, pero el simple recordatorio de que ya has utilizado demasiado la app puede ser suficiente para que le des un respiro en lo que queda de día. Acaba siendo muy útil para ser consciente de cuánto tiempo se ha utilizado cada aplicación y así poder corregir los hábitos de uso.

Notificaciones en el reloj

Hay muchas ocasiones en las que no se mira el móvil a no ser que llegue un mensaje o una notificación de otro tipo, momento en el que se suele desbloquear para verla. Sin embargo, es cierto que no todas las notificaciones tienen la misma importancia, y hay algunas por las que no merece la pena ni siquiera desbloquear el dispositivo.

Información sobre el tiempo, correos electrónicos de spam o notificaciones de videojuegos son elementos que ni mucho menos son urgentes y que no deben distraer el ritmo de tareas que se tiene. Por eso, es una gran opción hacer que las notificaciones se sincronicen con el reloj o pulsera inteligente que tenga el usuario. Esto hará que el propio reloj vibre y muestre la propia notificación. En gran parte de los smartwatches se podrá ver si merece la pena sacar el móvil para contestar por tratarse de un mensaje urgente, o si bien se puede dejar para un momento más tarde.

Responder a mensajes de WhatsApp desde el reloj El Androide Libre

De hecho, incluso existen algunos relojes inteligentes que permiten contestar describiendo el mensaje o dictándolo a través de su micrófono. Una gran opción para contestar notificaciones sencillas en el momento y que estas no supongan ningún tipo de distracción.

De la misma forma, desde los ajustes de Android también es posible modificar el impacto que tiene cada una de las notificaciones para hacer que, por ejemplo, todas las notificaciones de Gmail salten como prioritarias y se les dé una mayor importancia que a las de los juegos. Para ello basta con abrir la sección de notificaciones en ajustes y modificar únicamente las de ciertas aplicaciones importantes.

Usando el asistente

Gemini ha llegado para quedarse a Android. Dentro de poco Google Assistant acabará desapareciendo de los teléfonos y tablets con este sistema operativo para hacer que la IA asistencial de la compañía tome el protagonismo. En muchos smartphones ya es el asistente predeterminado, y lo cierto es que cuenta con grandes ventajas. Existen muchas ocasiones en las que para buscar cierta información puede ser muy útil hablar directamente con el asistente.

En especial para aquellos casos en los que la información sea accesible y universal, puesto que habrá poco lugar a que Gemini se equivoque en la respuesta. Por ejemplo, para buscar el reparto de una película o la fecha de estreno de la misma. Hay que tener en cuenta que en ocasiones en las que se requiera de información precisa para el trabajo o los estudios, siempre será mejor buscarla manualmente.

Más allá de esto, Gemini cuenta con un gran número de funciones gracias a las cuales es posible ahorrar mucho tiempo en algunas tareas y así evitar utilizar el móvil demasiado, algo que puede acabar provocando distracciones. Un buen ejemplo sucede a la hora de poner una alarma o de establecer un recordatorio.

Si se hace de forma manual se pueden perder unos minutos, pero si se le pide al asistente, puede ser una tarea que se lleva a cabo en pocos segundos y sin que el usuario tenga que dar ni un solo toque sobre la pantalla del teléfono.