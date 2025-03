Nunca se te olvidará una cita: el truco que hago con Google Calendar para que me avise varias veces de un evento

Mucha gente en España utiliza el teléfono móvil únicamente como un dispositivo dedicado al ocio y a la comunicación, pero lo cierto es que se trata de un aparato con infinitas posibilidades a la hora de gestionar la rutina del día a día en cuanto al trabajo o a los estudios.

Existen herramientas disponibles en la tienda de aplicaciones que pueden ofrecer una gran utilidad a los usuarios, como Notion, una aplicación de notas con inteligencia artificial que incluso puede ayudarte a planificar comidas y cenas, entre otras muchas cosas. El calendario también es una herramienta imprescindible para organizar la agenda personal.

Hay muchas ocasiones en las que es imposible acordarse de los eventos a los que se debe asistir, por lo que siempre es mejor apuntarlos para que estos no se olviden nunca. De hecho, tener el calendario en el móvil también cuenta con la ventaja de que este puede enviar notificaciones a los usuarios para recordarles dicho acontecimiento.

El Calendario de Google es posiblemente la mejor alternativa disponible en Android, puesto que es totalmente gratuito, sin publicidad y además cuenta con muchas funciones disponibles, algunas de las cuales vienen muy bien a la hora de gestionar equipos de trabajo.

Cada evento tendrá su propia ficha en la que se muestra información sobre el lugar, la hora, el día e incluso otros detalles que sean relevantes y que se pueden introducir en la descripción. De la misma manera, a la hora de editarlos se pueden configurar ciertos parámetros en función de las particularidades de cada acontecimiento que se apunte.

Avisos calendario

Por lo general, la aplicación siempre avisará al comenzar el día de los eventos que vienen a continuación. Sin embargo, es posible elegir con cuánta antelación quiere el usuario que el móvil le recuerde la hora de inicio de los eventos. Es posible establecer que el dispositivo avise una hora antes, ocho horas antes, treinta minutos antes o incluso dos días antes.

Sin embargo, no hay por qué elegir, ya que justo en este apartado es posible añadir varios recordatorios, algo que puede ser muy conveniente cuando se trata de una cita importante a la que no se puede ni se debe faltar. Se trata de algo que puede ayudar a los usuarios a que no vuelvan a llegar tarde nunca más y que merece la pena configurar para aquellas ocasiones que sean importantes.