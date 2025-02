Adiós a las llamadas de SPAM: esta es la mejor alternativa a la Lista Robinson para que no te molesten con publicidad

A medida que nuestra vida digital se hace más y más común, los intentos de estafa o el contacto para ofrecernos servicios que no hemos pedido se hace más normal en España. No sólo son llamadas de empresas que quieren que contratemos sus servicios, sino molestias a todas horas e incluso algunas llamadas que son, directamente, delictivas.

Para intentar paliar esa situacion se creó en nuestro país la Lista Robinson, que permitía a los ciudadanos españoles apuntarse para que no recibieran llamadas comerciales no solicitadas. Durante unos años esta ha sido la única opción disponible y a muchos les ha ayudado, pero es cierto que aún hay muchas empresas que no la tienen en cuenta, pese a las multas que puede colllevar ignorarla.

Ahora ha surgido una nueva opción llamada Lista Stop Publicidad que, con el visto bueno de la Agencia Española de Protección de Datos, busca crear una base de datos con las personas que no quieran recibir publicidad no sólo por teléfono, sino también mediante otros métodos de contacto.

Esta propuesta es similar a la Lista Robinson, pero tiene algunas ventajas añadidas. Está impulsada desde la Asociación Española para la Privacidad Digital y podemos indicar perfiles de redes sociales además de número de teléfono o correos electrónicos en los que no queramos recibir publicidad directa.

Incluso es posible solicitar no recibir publicidad a través de aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, algo que cada vez es más común ya que usamos esta aplicación para comunicarnos con empresas y no sólo con particulares. En España WhatsApp se ha convertido en la app de contacto por defecto.

Lista Stop Publicidad El Androide Libre

Esta nueva propuesta llega trasas dos años de gestiones para que la Agencia Española de Protección de Datos le dé el visto bueno como asociación para la restricción de envío publicitarios a cualquier usuario que se dé de alta en su web. Técnicamente las empresas han de consultar este listado para saber a quién pueden enviar publicidad, bajo amenaza de multas en función de la legislación actual.

Para darnos de alta en este servicio, que es gratuito para particulares, podemos registrarnos en su página web y añadir tanto los número de teléfono como correos electrónicos o redes sociales que queremos que las empresas no puedan usar para enviarnos publicidad. Eso sí, puede que tardemos hasta 30 días en ver resultados ya que es el plazo que la ley da a las empresas para borrar de sus sistemas los usuarios que no quieren ser contactados con fines publicitarios.