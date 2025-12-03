Cómo evitar el paso por el taller gracias a Gemini Live: así la IA da las indicaciones por voz para cambiar el aceite del coche

Gemini Live se actualizó hace un par de meses con una mejora en la conversación natural que se produce cuando interactuamos con la IA con nuestra voz. Y activar este modo significa que podemos realizar preguntas técnicas sobre cualquier cosa, como si es sobre el cambio de aceite de nuestro coche.

En un vídeo del tiktoker @thebigbazzy, se puede presenciar cómo Gemini Live va respondiendo a cada uno de los pasos que hemos de seguir para realizar el cambio de aceite de un BMW de 2009.

Y no se lanza directamente a darlos, sino que antes realiza un análisis previo de las herramientas que necesitaremos para poder realizar el cambio de aceite.

Como puede ser la llave para el filtro de aceite o la dedicada al tapón de drenaje o vaciado. Incluso, hasta dando el modelo exacto del vehículo, puede darnos el filtro y el aceite que necesitamos para ponernos manos a la obra.

Abrimos el capó del vehículo y Gemini Live pasa a darnos los pasos. El primero es ubicar el filtro de aceite que se encuentra justo delante del motor al igual que recomienda quitar el tapón de aceite antes de vaciar el aceite.

En el vídeo del tiktoker se puede ver cómo se encuentra en un taller y utiliza el elevador para pasar a buscar el tapón de vaciado. Aquí apuntamos con la cámara del móvil a la parte inferior del vehículo para que Gemini Live nos indique dónde está.

Justo en el panel que hay que quitar para encontrar el tapón. De hecho, podemos ir apuntando para que nos avise cuando lo identifica a través del visor de la app de cámara del móvil.

Gemini Live ayuda a ubicar el tapón de vaciado

Gemini Live es capaz incluso de darnos el tamaño del tapón de vaciado, que en este caso es de 17 mm. Y justo cuando pasamos a decir que vamos a quitarlo, la IA recomienda que tengamos la bandeja de drenaje donde irá cayendo el aceite.

El vaciado ya se ha completado, y se lo decimos a Gemini Live que recomienda limpiar bien la zona del tapón, y colocar la arandela nueva en el tapón de drenaje. Aquí viene otro de los pasos importantes al preguntar por el par de apriete correcto para el motor N54.

El último paso: el filtro de aceite

Gemini Live lo clava dando el dato exacto y así se pase a bajar el coche del elevador para ir al último paso: el cambio del filtro de aceite. Apuntamos con el móvil hacia la parte del motor y Gemini Live indica su posición para quitarlo.

Mostramos el filtro de aceite a cámara y Gemini Live indicará que antes hay que sustituir la junta tórica del tapón que viene con el nuevo filtro de aceite comprado.

Los detalles a conocer sobre el filtro de aceite

E indica que hay un anillo más pequeño en el tope que debería ser sustituido. Se muestra con la cámara y Gemini Live sigue con los pasos. Y siempre podemos repetir la consulta o pedir que nos indique cualquier aspecto que no hayamos entendido.

Al abrir el filtro de aceite mostramos la bolsa con las dos juntas y nos indicará cuál hemos de usar, al igual que el destornillador, que en este caso es uno pequeño de punta plana para retirar las juntas usadas.

Y el tamaño de las herramientas que se necesitan

Ya solo queda montar el filtro de aceite en su sitio y rellenar con el aceite adecuado. Aquí el tiktoker pregunta la cantidad de aceite que necesita el motor para que Gemini Live dé el dato exacto.

La última recomendación es encender el motor y dejarlo durante unos minutos para que el aceite recorra cada recoveco del sistema interno del vehículo. Se revisa el indicador de aceite para que esté todo correcto.

Es uno de los ejemplos de usos de Gemini Live que nos permitirá ahorrarnos la mano de obra y todo el gasto que supone llevar el coche a un taller. De hecho, en algunas ciudades como Madrid permiten el alquiler de box elevador para que Gemini Live nos guíe de maravilla.