He descubierto un nuevo truco en el reloj de los móviles Samsung que no paro de usar: "Ahora es más fácil y cómodo"

Aunque la opción tradicional siempre ha sido la del despertador, este dispositivo cada vez es menos necesario gracias al uso de las alarmas del móvil.

Todos los smartphones tienen una aplicación de reloj gracias a la cual es posible establecer diferentes tipos de alarma, la cual puede cambiar en función de lo que se busque para cada momento del día.

Y es que, más allá de las alarmas tradicionales, existen otros tipos que pueden ayudar a los usuarios a recibir recordatorios de una manera más sutil.

Aunque todo hay que decirlo, hay ocasiones en las que lo que se necesita es precisamente lo contrario, puesto que así será más fácil que los usuarios se despierten.

Hay gente que también utiliza las alarmas para organizar su día y recordar momentos importantes como la hora de la comida o el momento del descanso.

Gracias a una nueva opción que he descubierto en los móviles de Samsung, es posible hacer que este proceso de poner y quitar alarmas sea increíblemente más rápido.

Cada día, son muchas las personas que tienen que encender o apagar no solo una, sino varias alarmas a la vez, y esta opción es increíblemente útil si este es tu caso.

Y es que los móviles de la compañía coreana ofrecen la posibilidad de agrupar varias alarmas juntas para poder encenderlas o apagarlas todas al mismo tiempo.

Bastará con acceder a la aplicación de reloj de la compañía y mantener pulsado sobre una de ellas para que se abra el selector. Tras esto, solo habrá que seleccionar varias de ellas y pulsar en el botón de Agrupar. Esto creará una especie de carpeta con varias alarmas que se podrán encender o apagar a la vez.

Agrupar alarmas

Gracias a esta opción, cada vez que se quieren apagar todas las alarmas que se necesitan para los días de trabajo bastará con apagar una única agrupación y no habrá que ir haciendo esta tarea una por una.

Esta opción no está disponible en todos los fabricantes, pero es cierto que otras marcas como OnePlus y OPPO, por ejemplo, sí incluyen la posibilidad de poner alarmas para los turnos de trabajo desde la aplicación de reloj.

Lo mejor es acceder a esta y echarle un vistazo en profundidad para saber todo lo que ofrece.