La solución que siempre uso para no quedarme sin espacio en mi móvil: "Así guardo todos mis archivos sin problemas"

El almacenamiento de los dispositivos electrónicos, sean tablets, ordenadores o móviles, ha aumentado considerablemente respecto a lo que teníamos hace años en España.

Los smartphones de 64 GB han desaparecido totalmente del mapa, y menos mal. Aunque algo que también ha cambiado es que muchos móviles ya no tienen espacio para usar una tarjeta microSD.

No es una mala noticia para muchos, puesto que con los 128, 256 o 512 GB con los que cuentan la mayoría de smartphones, debería ser más que suficiente.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que a la par que los móviles han aumentado su capacidad, hay otros elementos, como las aplicaciones, que también han ido aumentando su tamaño con el paso del tiempo.

Es lo mismo que sucede con las fotografías y vídeos. Con el aumento de la calidad de las cámaras, estos archivos también ocupan bastante más de lo que lo hacían hace unos años.

Por ello, aun a día de hoy no es extraño que alguien se quede sin espacio en el móvil, especialmente si es aficionado a usar la cámara del dispositivo, usarlo para jugar a videojuegos o incluso si el principal uso que se le da es dedicado al trabajo.

Haz limpieza habitualmente

Muchos archivos se descargan, se ven una vez y no vuelven a utilizarse para nada jamás, sólo se quedan ahí ocupando espacio.

Es lo que sucede en muchas ocasiones con las fotografías que se envían y se reciben por WhatsApp con familia y amigos.

También con otros documentos como archivos PDF o tarjetas de embarque, que se descargan cuando son necesarias y luego ya no vuelven a servir para nada.

Se trata de archivos residuales a los que no se les da uso y que aunque no ocupen mucho espacio, cuando se juntan bastantes de ellos pueden suponer una cantidad de memoria considerable.

Existen aplicaciones como Google Files, el explorador de archivos de Google, con las que es posible detectar archivos duplicados, imágenes borrosas o archivos muy grandes.

Esto facilita la tarea de hacer limpieza en el móvil. Sin embargo, si se adquiere el hábito de ir borrando contenido a medida que no es necesario, no habrá que perder el tiempo haciendo limpieza.

Por ejemplo, si se recibe por parte de un familiar o un amigo una foto de la comida que se está comiendo mientras está de viaje, hay que hacerse varias preguntas.

¿Va a ser de utilidad en el futuro?, ¿Merece la pena conservarla?, ¿Es una fotografía icónica que se volverá a revisar en algún momento? Si la respuesta a estas preguntas es que no, lo más recomendable es borrarla después de haberla visto.

Confía en la nube

Aunque sea un tópico a la hora de salvar almacenamiento, es cierto que las apps que funcionan con almacenamiento en la nube pueden ser una de las mejores soluciones para ello.

Algunas de las aplicaciones más conocidas son ampliamente recomendables. Google Fotos es el mejor ejemplo de ello: viene instalada en todos los móviles Android y ofrece 15 GB a los usuarios de forma totalmente gratuita.

Sin embargo, tampoco es una cantidad lo suficientemente grande para muchos usuarios, por lo que no siempre es la mejor opción.

En este sentido, puede ser una gran opción montar una nube hecha en casa. Esto se puede hacer fácilmente gracias a un NAS, un dispositivo que transforma discos duros en almacenamiento en la nube.

Este es totalmente privado y solo se puede acceder con usuario y contraseña. Mientras tanto, todos los archivos que el usuario guarda en la nube se almacenan en el disco duro físico que se tiene en el hogar y que debe estar conectado a Internet.

Es cierto que requiere de un pago inicial considerable, pero a cambio ofrece la posibilidad de no depender de Google ni de ninguna otra empresa para guardar los archivos.

Además, muchas marcas como Synology cuentan con su propia aplicación a modo de galería online y luego otra para acceder a todos los archivos en general.

Personalmente, lo considero una muy buena decisión a largo plazo para no depender de Google a la hora de hacer una copia de seguridad de las imágenes del dispositivo.

Un USB puede salvarte

Sin embargo, no siempre se dispone de una conexión a Internet lo suficientemente rápida como para ponerse a hacer copias de seguridad de cientos de fotos.

Especialmente al irnos de vacaciones, puesto que se trata de momentos en los que no suele haber buena cobertura, y además se toman cientos de fotografías y vídeos.

Además, aunque funcionen las redes móviles y haya una cobertura, hacer una copia de seguridad de tantos archivos puede consumir bastantes de los datos de la tarifa del usuario.

Es por eso que hay ocasiones en las que el formato físico es el más recomendable en estos casos. Estamos hablando, concretamente, de las memorias USB OTG.

Esto no es ni más ni menos que un pendrive que cuenta con una conexión USB tipo C y que se puede conectar al móvil en cualquier momento.

De esta forma se pueden copiar las fotografías a esta memoria física para llevarlas siempre a salvo. Por más que se pierda el móvil, estas estarán a salvo dentro de este dispositivo.

Además también puede ser muy útil para aquellos estudiantes que quieran poder traspasar archivos rápidamente entre ordenadores y móviles.