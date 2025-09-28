Esta sencilla acción hace que aproveche el móvil mucho más: así abro dos aplicaciones abiertas a la vez en Android

Ahora mismo no es extraño en absoluto que muchas personas trabajen o estudien utilizando su smartphone como uno de los dispositivos principales para acometer las tareas del día.

Al fin al cabo se trata de aparatos extremadamente versátiles y que permiten hacer prácticamente cualquier tarea que se puede hacer en un ordenador sin necesidad de aplicaciones especializadas.

La multitarea es uno de los puntos fuertes del sistema operativo, y con el paso de los años ha evolucionado considerablemente.

Ya no solo es que pueda haber dos aplicaciones abiertas al mismo tiempo, sino que se pueden utilizar a la vez en el móvil, incluso aunque no se tenga un dispositivo plegable.

Dividir la pantalla es una mecánica que lleva un tiempo en los móviles Android, pero que ahora es más cómoda que nunca.

No solo porque los smartphones son más alargados que en el pasado, sino porque existen diferentes trucos que permiten hacer que esta función sea muchísimo más útil.

Lo primero que hay que decir es que para usar la pantalla dividida basta con entrar a la vista de multitarea y darle al menos de los tres puntos que hay sobre alguna de las aplicaciones.

Al entrar en el modo de vista dividida se colocará dicha app en la mitad de la pantalla y quedaron espacio libre en la otra mitad para utilizar otra.

Cuando se seleccionan ahora mitad de pantalla para cada una. Si se mueve la barra divisoria para que haya más espacio de una que de otra, aquella que se esté usando pasará a ocupar la mayoría de la pantalla.

Multitarea en Android Jacinto Araque

Si se tocan el pequeño espacio que hay para la otra aplicación, esta pasará a ponerse en grande y la otra en pequeña.

Esto permite alternar entre ambas de una manera extremadamente rápida y mucho mejor que utilizando la multitarea convencional.

Hay que tener en cuenta que esto solamente tendrá lugar en el caso de que se le otorgue un espacio grande a una de las apps.

Una vez hecho esto, solo hay que tocar en el pequeño espacio que ocupa la otra app para poder acceder a esta en un tamaño mayor.

Es una función increíblemente útil de cara a consultar indicaciones, o bien para buscar información en una app y apuntarla en otra de forma simultánea.