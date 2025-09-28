Que no te engañen: la sencilla acción para saber si un producto ha bajado realmente de precio por una oferta

Las compras online han dejado de ser algo que únicamente hacen algunas personas en España para ser una actividad relativamente común entre muchos usuarios.

Existe una enorme cantidad de tiendas online a las que se puede acceder desde España para hacer compras de toda índole.

Sin embargo, es cierto que hay algunos grandes nombres que destacan por encima de negocios más pequeños, como es el caso de Aliexpress o de Amazon.

Si se quiere apoyar realmente a los fabricantes, lo mejor es comprarlo desde su propia web, pero es cierto que esto no siempre es posible.

Estas inmensas tiendas online son una gran opción, pero es cierto que hay que ir con cierto cuidado para evitar comportamientos engañosos por parte de algunos vendedores.

Y es que, hay muchas ocasiones en las que estos buscan que parezca que un producto está muy rebajado cuando realmente no es así.

Esto es tan sencillo como poner un supuesto precio anterior tachado en la página del producto para que dé la sensación de que antes estaba a dicho precio.

Se trata claramente de un comportamiento engañoso hacia el usuario, buscando que este perciba como una oferta algo que no lo es.

Hay casos en los que quizá el precio sí que está rebajado, pero no tanto como quieren hacer creer respecto a su precio original.

Por suerte, existen muchas páginas web con las que se puede poner fin a estos engaños y comprobar si un dispositivo está realmente rebajado o no.

Esto depende de la tienda online en la que se esté buscando, puesto que hay algunas que no están soportadas. Aun así, las dos más grandes que hemos mencionado antes sí que lo están.

Webs como Camelcamelcamel se utilizan de forma sencilla. En primer lugar, habrá que copiar el enlace de la ficha del producto de la tienda online y luego pegarlo en esta web.

Esto arrojará un gráfico y bastante información acerca de su historial de precios, como su precio más bajo, su precio más alto histórico y los últimos cambios que han tenido lugar en este.

Así, será posible conocer si realmente se trata de un dispositivo que antes estaba más caro o si bien su precio era similar al que tiene después de la supuesta rebaja.

En caso de que el precio actual sea el precio mínimo histórico, querrá decir que sí se trata de una buena oferta y de que merece la pena comprarlo.

Lo mismo sucede si se trata de un precio inferior al que tenía semanas o meses antes.

Cada vez que se compre algo en una tienda online y no se esté al tanto de cuál era el precio anterior, es lo mejor para detectar falsas ofertas.