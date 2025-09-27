Esta es la simple acción que debes hacer con tus alarmas para oírlas siempre: "Con esto nunca me quedo dormido"

Icono de la app de Reloj de Google El Androide Libre

Con la enorme expansión de los smartphones en España hay otros dispositivos que han sido, en cierta medida, dejados de lado, como las cámaras de fotos compactas o incluso las cámaras de acción.

Los despertadores también son para algunas personas, objetos en desuso, y no es de extrañar si se es una persona que va acompañada del smartphone a cualquier parte.

Al fin y al cabo, este dispositivo ofrece muchas facilidades, e incluso hay diferentes tipos de alarmas que pueden ser ideales para casi cualquier persona.

Mucha gente en España utiliza las alarmas para despertarse por las mañanas, más que para recordar cuándo sacar un plato del horno, algo para lo que suele ser mejor un temporizador.

Las alarmas matutinas pueden rendir mucho más, y hay una opción, tanto en el Reloj de Google como en el resto de aplicaciones, que merece la pena activar.

Con estas, será prácticamente imposible quedarse dormido, puesto que harán que puedas oírlas incluso aunque hayas pasado una mala noche.

Una de ellas es tan simple como activar las repeticiones. Cuando una alarma suena y el usuario la pospone o no la oye, es posible hacer que esta vuelva a sonar de forma periódica, hasta que el usuario se despierte.

Aquí se debe activar la opción de repetir la alarma, al menos, 3 veces. También es posible decidir cuánto tiempo se pospone cada alarma cuando se le da al botón, y aquí, la recomendación es darle al botón que marque el menor tiempo posible, que suele ser de 5 minutos.

La idea detrás de estas opciones es hacer que cada vez que se le dé al botón de posponer la alarma no pase demasiado tiempo hasta que suene otra vez.

De esta forma, aunque se le dé de forma inconsciente al botón que apaga la alarma temporalmente, esta volverá a sonar a los pocos minutos.

En cuanto a la vibración, también es necesario mantenerla activada, de manera que si el altavoz del móvil está tapado, podamos notar el movimiento del mismo. Todo lo que ayude a percibir con mayor claridad la alarma, es bienvenido.

En algunos móviles, incluso se puede elegir la vibración larga, lo cual ayuda a notar esta. También es más molesta, pero así al menos nos despertaremos más fácilmente.