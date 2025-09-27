Adiós a la IPTV: estas son todas las opciones para ver el Atlético de Madrid contra Real Madrid que se juega esta tarde

Griezmann intenta zafarse de la presión de Rüdiger y Tchouameni en la semifinal de la Supercopa de España. REUTERS

Este año la liga ha arrancado antes, tanto que a finales de septiembre estamos ya por la séptima jornada, que precisamente esta tarde enfrentan al Atlético de Madrid y al Real Madrid. Todo mientras se continúa con el bloqueo de las IPTV para que los usuarios no puedan ver el fútbol de forma ilegal.

Es un partido que, como cada año, genera máxima expectación. El equipo del Cholo se enfrenta contra un Real Madrid que, por el momento, ha ganado todos sus partidos ligueros, mientras que el Atlético de Madrid ha tenido un arranque de temporada algo difícil, con 6 puntos de 19 posibles.

Se trata de un enfrentamiento que puede poner aún más interesante la competición, y que seguramente pondrá a La Liga en alerta con respecto a las IPTV.

El año pasado ya se ordenaron cientos de bloqueos masivos en Internet para frenar el fútbol pirata, algunos de los cuales incluso ni siquiera se utilizaban para este fin.

Esta temporada no va a ser diferente. De hecho, hace tan solo unas semanas se cerró Calcio, una plataforma de IPTV bastante popular en España. Es por eso que, para evitar multas y otros problemas derivados, mucha gente opta por recurrir a los métodos legales para verlo.

Una opción que siempre está ahí es la de ir a un bar o restaurante en el que se sepa que ponen el fútbol para poder ver desde ahí cómodamente y sin tener que pagar una suscripción por el partido.

Sin embargo, si se prefiere ver el partido desde la comodidad del hogar, en este caso existen dos opciones para verlo, ambas de pago.

El partido Atlético de Madrid contra Real Madrid que se disputa a las 16:15 en el Civitas Metropolitano, se podrá ver a través de Movistar+ (dial 54) Liga o de Dazn, en ambos casos opciones de pago.

Existen otras competiciones que incluso se ofrecen en abierto, pero no es el caso de la Liga. La suscripción a Movistar la Liga cuesta 35 euros al mes, y para poder disfrutar de esta será necesario primero suscribirse a Movistar+, sin necesidad de tener una tarifa de la operadora.

En caso de que no se pueda hacer esto, siempre se puede seguir el partido en la radio, o bien utilizando la funcionalidad de Google para conocer resultados deportivos.

Si se busca en Google el nombre del enfrentamiento, es decir "Atlético de Madrid contra Real Madrid", se podrá acceder a un apartado en el que se muestren las alineaciones, resultado en directo e incluso eventos del partido.