El sencillo truco para que tu móvil no siempre esté conectado a un WiFi rápido: "Parece hecho por arte de magia"

La sencilla función de la Wifi de tu móvil que lo protege en vacaciones

Lo más normal en España es que si se utiliza el móvil en casa, una oficina o cualquier otro lugar conocido es que se utilice la red WiFi.

No solo para no gastar datos de la tarifa, sino también porque estas suelen ofrecer una mayor velocidad de conexión que las redes móviles.

Además de esto, al estar en un espacio interior, es posible que pueda haber más interferencias con la cobertura que si se utilizara en el exterior.

Sin embargo, gran parte de routers ofrecen dos redes WiFi de forma simultánea: la de 2,4 GHz y la de 5 GHz. La primera cuenta con una menor velocidad de conexión pero con un mayor alcance, y la segunda al contrario.

Esto hace que si nos movemos por el hogar haya ocasiones en las que la red de 5 GHz pueda no llegar correctamente o descender su velocidad por la baja señal.

En más de una ocasión puede provocar que el usuario tenga dificultades a la hora de hacer una búsqueda en Internet o simplemente de consultar alguna aplicación.

Sin embargo, Android cuenta con un increíble truco gracias al cual es posible ordenarle al dispositivo que cambie automáticamente a la mejor conexión que esté disponible.

Para ello habrá que activar el Asistente de WiFi, una función que se encuentra dentro de los Ajustes, en el apartado de la conexión con el mismo nombre.

Una vez esté activado, si se tienen dos redes en casa, el móvil irá pasando de una a otra en función de cuál es la que ofrezca la mayor velocidad.

Asistente de WiFi

También se puede activar una opción que lleva esto un paso más allá y hace que el móvil pueda pasar directamente a usar los datos móviles si no hay ninguna red WiFi que vaya más rápido que estos.

Se trata de una opción de lo más interesante y que asegurará que la conexión siempre vaya a una buena velocidad, pero hay que tener cuidado cuando se vaya de vacaciones para que el dispositivo no se conecte sin que el usuario quiera a los datos móviles.

Ayudará también a hacer que, aunque se tenga un repetidor WiFi en casa, el móvil no se quede conectado siempre a la red que está más lejana.