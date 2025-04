Haz fotografías con tu móvil como un experto: las tres claves que tienes que seguir para capturar la imagen perfecta

Las capacidades fotográficas que tienen los móviles a día de hoy son impresionantes si las comparamos con los smartphones de hace unos años. No solo ha habido un salto considerable en cuanto a resolución, con móviles que ya superan los 200 Mpx, como el Xiaomi 15 Ultra, sino también en calidad de imagen, que no son lo mismo.

Las funcionalidades que ofrecen los smartphones también han mejorado mucho con el paso del tiempo. Existen añadidos tan increíbles como la posibilidad de mejorar la resolución de una imagen que se ve pixelada con inteligencia artificial de forma automática, tal como hacen dispositivos como el OnePlus 13.

Evgeny Opanasenko Unsplash Soy experto en fotografía móvil y estas son las 3 acciones que siempre hago para hacer fotos de noche y que salgan perfectas

Sin embargo, es cierto que a la hora de sacar una foto, la habilidad de la persona que está detrás de la cámara sigue siendo bastante importante para conseguir el mejor resultado. No solo por tener un móvil con un buen apartado fotográfico, la imagen va a tomarse sola, y eso es algo que hay que tener en cuenta.

Existen varios trucos básicos que pueden tener un impacto alto en el resultado final de la fotografía que se tome, y siempre pueden ayudar a sacar el máximo partido a la cámara, independientemente del móvil y de las condiciones en las que se haga la fotografía.

Otra cosa que en muchas ocasiones suele ayudar bastante a mejorar la imagen es una buena edición, y eso es algo que también se puede ir aprendiendo poco a poco a base de experimentar. Existen bastantes aplicaciones disponibles en Android para tal acción, como Lightroom, Snapseed o VSCO.

Limpia el sensor

Uno de los grandes errores que hace que muchas fotografías se vean mal es que el sensor de la cámara puede estar sucio sin que el usuario se dé cuenta. Al fin y al cabo, al estar en la parte trasera, está en contacto con las superficies en las que se apoya el dispositivo y de las que puede adquirir algo de suciedad o de polvo.

Si se lleva funda, además, los recovecos que genera sobre los sensores pueden hacer que se acumulen algo más de suciedad de la cuenta, lo cual acaba por hacer que la imagen tenga algunos defectos que en ocasiones no son tan fáciles de percibir.

Xiaomi 15 Ultra Chema Flores El Androide Libre

Es por ello que, independientemente de la situación, siempre conviene darle una pequeña pasada a las cámaras del móvil con alguna prenda suave que vaya a despejar su superficie de polvo o de suciedad. Hay que hacerlo con cuidado y con un material adecuado para no rayar el cristal, ya que esto también puede ser un error fatal.

Lo mejor para hacer esto suele ser sacar el móvil de su funda de forma momentánea para poder limpiar bien toda la cámara. Tras esto, el dispositivo estará listo para tomar fotografías, y si la cámara estaba sucia antes, lo más seguro es que se note la diferencia en la claridad y el nivel de detalle de la fotografía.

La composición es importante

Las cámaras cuentan con una serie de opciones muy útiles a la hora de planificar la fotografía que se quiere hacer. Hay muchos casos en los que los usuarios pasan un tiempo buscando el mejor ángulo y colocando el móvil de la manera que mejor quede la foto, y lo cierto es que esto suele ser la mejor opción para conseguir el aspecto deseado.

Para facilitar este proceso, todos los móviles Android cuentan con una opción gracias a la cual es posible mostrar una rejilla en el visor de la cámara gracias a la cual se puede decidir en qué parte se ubica cada elemento que aparezca en la imagen. Esta rejilla, en algunos modelos, se puede cambiar.

Las mejores aplicaciones de cámara para tu móvil Android

Lógicamente, lo más recomendable suele ser que el protagonista de la imagen se sitúe en los cuadros que están en la columna central, aunque lo cierto es que depende de las preferencias de cada usuario. Hay algunos casos en los que se puede preferir que el elemento protagonista esté en otra parte, o si hay dos que estos coincidan en el centro o en los lados.

Es posible activar esta cuadrícula desde el apartado de ajustes dentro de la aplicación de cámara, y desde luego merece mucho la pena. También se puede complementar con un nivel que permitirá saber si el móvil está recto antes de tomar la fotografía, de forma que esta no quede inclinada para un lado u otro.

Aprende de tu cámara

Cada smartphone es distinto, y en el apartado fotográfico hay muchas marcas que se enfocan en mejorar diferentes vertientes. Los móviles son dispositivos únicos en este sentido, y lo mejor que se puede hacer para aprovechar su cámara al máximo es aprender cuáles son las cosas en las que obtiene mejor resultado.

Hay algunos móviles de gama alta que tienen un rendimiento excepcional cuando hay poca luz, mientras que hay otros que se enfocan en conseguir que el usuario pueda disfrutar de un zoom que llegue a grandes distancias. De la misma manera, hay otros móviles que se enfocan en destacar por su modo retrato.

VIVO X200 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Después de unas semanas utilizando un móvil no es complicado saber cuáles son sus virtudes en este sentido, y lo mejor que se puede hacer es aprovecharlas. Por ejemplo, si tu móvil tiene un zoom x2 digital y un zoom x3 óptico de buena calidad, puede ser conveniente apostar por este último para disfrutar de un mejor resultado, por lo que muchas ocasiones es mejor alejarse un poco más y utilizar este otro tipo de zoom que hacer una foto en x2.

Como este ejemplo, hay muchos otros, como por ejemplo a la hora de utilizar el modo noche. Hay dispositivos que no cuentan con estabilizador óptico de imagen y que al activar este modo, a no ser que se dejen en una superficie estática, hacen fotografías bastante borrosas, por lo que si es el caso de tu dispositivo lo mejor será apoyarlo o no utilizar el modo noche. Así, se puede sacar el mayor partido a las virtudes de la cámara del móvil y minimizar sus puntos más flojos.