Las tres sencillas acciones que deberías hacer en tu teléfono para dure muchos más años

Cada año que pasan los smartphones son más avanzados, pero siento que la diferencia interanual no se nota tanto como hace unos años. Las mejoras de una generación a otra son evidentes, pero no tanto como para que mucha gente vaya cambiando de smartphone cada poco tiempo.

Esto, sumado a la mejora general de los dispositivos y al tiempo de soporte que ofrecen las marcas en cuanto a software —el cual va mejorando poco a poco—, hace que sean dispositivos que se pueden mantener durante varios años. En este sentido, los iPhone suelen ser modelos que aguantan muy bien el paso de los años, y la propia compañía es consciente de ello. De hecho, Greg Joswiak, vicepresidente senior de márketing mundial de Apple, afirmó a EL ESPAÑOL - Omicrono que "nadie en toda la competencia llega a la durabilidad de Apple".

En Android también es posible estar varios años utilizando el mismo teléfono, aunque es cierto que todo depende de la marca y modelo, puesto que cuanto más alta es la gama, mejor resiste el paso del tiempo. Por lo general, los mejores smartphones del mercado suelen tener más posibilidades a la hora de mantener su rendimiento.

No todo depende del propio dispositivo, ya que el uso que le da a cada usuario es un factor externo que puede contribuir a que su rendimiento en ciertos aspectos empeore con el paso de los años.

Por suerte, es posible llevar a cabo ciertas acciones y cuidar estos dispositivos de una mejor manera para que permanezcan al lado del usuario el máximo tiempo posible antes de que haga falta cambiarlo.

Protección ante todo

Lógicamente, es más fácil seguir usando durante años un smartphone que está en perfectas condiciones antes que uno que se encuentre extremadamente deteriorado por el paso del tiempo. Tanto por su funcionamiento como por una cuestión estética, merece la pena mantener este en las mejores condiciones posibles.

Por lo general, la mayoría de dispositivos llegan con una protección en pantalla que puede ser buena para evitar los rayones en la pantalla, aunque es cierto que hay ocasiones en las que poco puede hacer si se enfrenta a una caída. Es por eso que comprar un protector de cristal templado puede ser una gran opción.

En este sentido, si se quiere conservar intacta la experiencia que ofrece el panel, lo mejor es comprar un protector con tacto normal. En caso de que esto no sea algo importante, los protectores con acabado mate se suelen ensuciar menos y es bastante agradable a la hora de utilizar el dispositivo.

Por otra parte, es esencial comprar una buena funda que ofrezca una separación entre la pantalla del dispositivo y cualquier otra superficie, así como con las cámaras, donde también deberá rebasar la altura del módulo. Además de esto es recomendable que tenga algo de refuerzo en las esquinas.

Actualizarlo siempre

El software es una parte fundamental a la hora de que cualquier dispositivo funcione de forma correcta. Es por este motivo que siempre es muy conveniente actualizar todas las aplicaciones a la última versión, y lo mismo sucede con el propio software del teléfono.

Por lo general, la mayoría de marcas cuentan con una capa de personalización que corre encima de Android y que se puede actualizar de forma independiente a la versión de Android. Cada vez que se recibe una actualización conviene asegurarse de que sea una versión estable y descargarla e instalarla.

Si se cuenta con un dispositivo que tenga varios años de actualizaciones, se podrá disfrutar siempre de contar con la última versión de Android al tiempo que esta se lance al mercado. Sin embargo, aunque eso no sea posible, los propios fabricantes incluyen en su capa de personalización ciertas novedades y funciones que aporten mejoras al funcionamiento del dispositivo.

Contar con novedades cada cierto tiempo no solo mejor el funcionamiento del dispositivo, sino que además contribuye a que el usuario no tenga la sensación de que lleva mucho tiempo utilizando un dispositivo que no ha mejorado nada respecto el primer día. Más allá de esto, el fabricante suele incluir también actualizaciones en cuatro a la seguridad, por lo que es importante hacerlo en cuanto se pueda.

Hábitos de carga

La batería es un elemento que se degrada con el paso del tiempo, y es algo que no se puede detener, ya que forma parte de la naturaleza de este componente. Sin embargo, es cierto que los hábitos que sigan el usuario en cuanto a la carga del dispositivo pueden contribuir a que esto suceda antes o a que se tarde algo más de tiempo.

Aquí, lo mejor que se puede hacer es intentar cambiar los hábitos de carga para que nada de lo que se haga como un dispositivo pueda perjudicarlo en el largo plazo. Uno de los consejos clásicos en este sentido es el de intentar no abusar de los ciclos de carga completos. Es decir, intentar que el móvil no se quede a cero por ciento de batería nunca para así no tener que cargarlo por completo.

La carga rápida también somete la batería a más presión y hace que esta alcance una mayor temperatura mientras que se está cargando, por lo que es conveniente no abusar de esta función a no ser que sea estrictamente necesario. Lógicamente, si se necesita para que el móvil tenga carga antes de salir de casa, no pasa nada, pero lo mejor es intentar cargarlo la mayoría de ocasiones con un cargador convencional y certificado.